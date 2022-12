Pożar największej rafinerii na Syberii Wschodniej. Zginęły dwie osoby [VIDEO]

REKLAMA

Co najmniej dwie osoby zginęły w Angarsku w obwodzie irkuckim na Syberii w pożarze, który wybuchł w rafinerii ANChK należącej do państwowego koncernu Rosnieft – podał w czwartek niezależny rosyjski portal Meduza. ANChK to największa rafineria na Syberii Wschodniej.

Pożar wybuchł po silnej eksplozji; jej przyczyna nie jest znana. W gaszeniu ognia uczestniczyło około 100 strażaków. Władze zapewniły, że pożar już ugaszono i nie zagroził on funkcjonowaniu infrastruktury.

Jak podaje Meduza, powołując się na władze regionu, ofiary śmiertelne to pracownicy przedsiębiorstwa. Cztery osoby poszkodowane skierowano na leczenie ambulatoryjne, jedna osoba z obrażeniami głowy trafiła do szpitala.

Rafineria ANChK (Angarska Firma Naftowo-Chemiczna) to największy dostawca paliw w obwodzie irkuckim, Buriacji i Kraju Zabajkalskim. Produkuje ponad 260 rodzajów produktów naftowych, w tym benzynę i olej napędowy.

W Rosji płonie rafineria ropy naftowej Rosnieft w Angarsku (obwód irkucki). Jest to największe przedsiębiorstwo we wschodniej Syberii 🔥🤭 pic.twitter.com/XtD0WWoIZn — Technicznybdg (@technicznybdg) December 15, 2022

W nocy doszło do bardzo silnej eksplozji w zakładach petrochemicznych należących do rosyjskiego państwowego koncernu #Rosnieft na zachodniej Syberii w (Angarski Zakład Petrochem) pod Irkuckiempic.twitter.com/X0dBIF075j — August Żywczyk (@august_zywczyk) December 15, 2022