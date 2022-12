UWAGA! Ostrzeżenie o nadciągającym silnym mrozie. W nocy nawet minus 19 st.

REKLAMA

Ostrzeżenie o silnym mrozie, jaki nadciąga nad Warmię i Mazury wydali w czwartek synoptycy IMGW. Temperatura spadnie w nocy miejscami do -19 st.C.

Komunikat dla dwóch powiatów iławskiego i nowomiejskiego obowiązuje od czwartku od godz. 21 do godz. 12 do soboty 17 grudnia. Tam prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami do -15 st.C. Temperatura maksymalna w dzień będzie wynosić od -6 st.C do -4. Będzie wiał wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

REKLAMA

Komunikat dla 17 powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, Elbląga, elbląskiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, oleckiego, Olsztyna, olsztyńskiego, ostródzkiego, piskiego, szczycieńskiego, węgorzewskiego obowiązuje od godz. 21 w czwartek do godz. 12 do poniedziałku 19 grudnia. W tych powiatach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami do -19 st.C.

Temperatura maksymalna w dzień ma wynosić od -8 do -5 st.C. Będzie wiał wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 20 km/h.

(PAP)