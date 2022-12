Wykroczenia zarejestrowała kamera w innym aucie. Kierowcy grozi 30 tysięcy złotych grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów

REKLAMA

15 punktów karnych dostał kierowca z Katowic, który przed przejściem zaczął omijać samochód przepuszczający pieszą. Wjechał na pasy tuż przed kobietę z dziecięcym wózkiem.

„Mężczyzna przyznał się do popełnionych wykroczeń i dobrowolnie poddał karze, a o jej wymiarze ostatecznie zadecyduje sąd. Za tak lekceważące podejście do bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego na konto kierowcy trafi 15 punktów, a dodatkowo grozi mu grzywna do 30 tysięcy złotych i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów” – podała w czwartek śląska policja.

REKLAMA

Kierowca został pociągnięty do odpowiedzialności dzięki filmikowi przesłanemu na skrzynkę „Stop Agresji Drogowej”. Na nagraniu widać, jak mężczyzna kierujący renault, lekceważąc oznaczoną na jezdni równoległymi pasami powierzchnię wyłączoną z ruchu, omija pojazd, który zatrzymał się przed przejściem, żeby ustąpić pierwszeństwa kobiecie z dziecięcym wózkiem. „Nietrudno sobie wyobrazić, do jakiej tragedii ten brak wyobraźni mógł doprowadzić” – zaznacza policja.

Policjanci podkreślają, że przejścia dla pieszych to miejsca, w których niechronieni uczestnicy ruchu drogowego powinni czuć się bezpiecznie. „Wyższe mandaty i więcej punktów za rażące wykroczenia kierujących w rejonie przejść mają wpływać na świadomość kierowców i wyrobić przeświadczenie o nieuchronności kary za takie zachowania, nawet jeśli kierującemu wydaje się, że skoro nie został od razu zatrzymany przez patrol, to ujdzie mu to na sucho” – przekonuje policja.

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić im pierwszeństwa.