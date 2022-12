UKRAINA POD OSTRZAŁEM. „Powinien to zobaczyć cały świat” [FOTO]

REKLAMA

Zmasowany rosyjski ostrzał rakietowy Ukrainy widoczny był z samolotu lecącego nad Mołdawią – poinformowała w piątek Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy. Na opublikowanym na Twitterze nagraniu widać ogromne słupy dymu po eksplozji odpalonych na Ukrainę pocisków.

„Powinien to zobaczyć cały świat! To są eksplozje na Ukrainie widoczne z okna samolotu nad Mołdawią” – głosi komentarz pod zdjęciem.

Every Ukrainian lives in this horror 💔😔 #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/CN0UfjzkH3

These are explosions in Ukraine from a plane window in Moldova.

The whole world must see it❗️💥

„W tym koszmarze żyją wszyscy Ukraińcy” – dodano.

W porannym ataku rakietowym na Ukrainę Rosja użyła – wedle ukraińskich źródeł – ponad 60 pocisków rakietowych wystrzelonych z samolotów, jak i z okrętów na Morzu Czarnym. Jak przekazała armia ukraińska, Rosja użyła pocisków Ch-535 oraz Ch-101 odpalonych z bombowców strategicznych Tu-95, pocisków S-300 i Ch-59 odpalonych z bombowców Tu-22M3. Okręty rosyjskie wystrzeliły pociski Kalibr. Ukraińskie służby odnotowały także ruch rosyjskich samolotów MiG-31K, które mają na uzbrojeniu pociski Kindżał oraz myśliwców Su-35 z rakietami Ch-59.

The enemy fired 76 missiles, 72 of which were cruise missiles (X-101, "Kalibr", X-22) and 4 guided missiles (X-59/X-31P).

The forces and means of the anti-aircraft missile troops of the Air Force and the air defense of the Ground Forces destroyed 60 enemy missiles, — @CinC_AFU pic.twitter.com/P5EAfBWfsM

— Verkhovna Rada of Ukraine – Ukrainian Parliament (@ua_parliament) December 16, 2022