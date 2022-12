Za nasze pieniądze. Gliński chce powołać nową rządową agencję

REKLAMA

Jak tylko sytuacja gospodarcza pozwoli i budżet będzie nie pod taką presją podwyżek wynikających z wojny, z trudnych spraw gospodarczych popandemicznych, będziemy powoływać Agencję Rewitalizacji – poinformował w piątek minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński.

„Łódź wymaga wielkich projektów rewitalizacyjnych związanych z substancją miejską i dlatego staramy się przełamać sytuację, gdzie było za mało środków na zabytki” – powiedział Gliński w TVP3 Łódź.

„Zwiększyliśmy nasz program wsparcia zabytków z 80 mln do 220 mln zł, ale to wciąż kropla w morzu potrzeb, dlatego nowy ład na zabytki to propozycja na 3 lata, 3 miliardy dla samorządów i podmiotów, które posiadają zabytki. W oparciu o umowę z samorządami one też mogą realizować do 3,5 mln jeden projekt” – dodał.

„To nie wszystko, co chcemy zrobić. Jak tylko sytuacja gospodarcza pozwoli i budżet nie będzie pod taką presją podwyżek wynikających z wojny, z trudnych spraw gospodarczych popandemicznych, takich jak wzrost cen energii i te wszystkie kłopoty, jeżeli tylko budżet na to pozwoli, to będziemy powoływać Agencję Rewitalizacji” – poinformował minister.