Czy odbiorą nam papierowe pieniądze? „Proceder zniechęcania do gotówki trwa”

Światowy system finansowy robi wszystko, aby wycofać gotówkę z obiegu i zmonopolizować cyfrową walutę. Czy stracimy nasze papierowe pieniądze?

Jak przekonuje w swoim artykule INDEPENDENT TRADER, trwa szeroko zakrojona akcja zwalczania gotówki, aby docelowo zastąpić ją cyfrową walutą. Czy to oznacza, że stracimy możliwość posługiwania się papierowymi pieniędzmi? Jeśli światowy system finansowy postawi na swoim, to niestety tak. Istnieje wiele sposób, w jaki tzw. globaliści próbują nam narzucić elektroniczne płatności. Pretekstem jest chociażby walka z praniem brudnym pieniędzy. To jednak nie koniec. Liczba bankomatów w Polsce niezauważenie, ale konsekwentnie spada. Czy to przypadek, czy zamierzony trend? Do tego nowe limity dla jednorazowych wypłat gotówki i mamy pełniejszy obraz sytuacji.

„Instytucje finansowe dysponują całym szeregiem możliwości, jeśli chodzi o zniechęcanie do korzystania z gotówki. Dla nich fizyczny pieniądz jest niewygodny. Jego przechowywanie, liczenie i dowożenie do bankomatów stanowi koszt. W celu wywierania odpowiedniego nacisku na klientów, oprócz wymienionych powyżej praktyk, mogą także posłużyć się opłatami za użytkowanie bankomatów lub po prostu rzadziej je uzupełniać. Mogą też pójść w kierunku zniesienia rocznych opłat za karty kredytowe dla ich posiadaczy” – pisze INDEPENDENT TRADER w artykule „Wojna z gotówką nabiera rozpędu”, który został opublikowany w najnowszym wydaniu naszego magazynu.

Pieniądze po kryzysie covidowym

Oczywiście swoje dołożył kryzys covidowy, który posłużył jako kolejny pretekst do zwalczania gotówki. W końcu na pieniądzach mogą się roznosić śmiertelne zarazki, czyż nie? A elektroniczne płatności nie dość, że są bezpieczne, to jeszcze szybkie i poręczne! Niestety pod pięknymi sloganami kryje się głęboka ingerencja w naszą prywatność i wolność wyboru. Instytucje finansowe bez wytchnienia próbują doprowadzić do ustanowienia nowego systemu, w którym papierowych pieniędzy po prostu nie będzie.

„Wybuch pandemii koronawirusa został wykorzystany również pod kątem zniechęcania ludzi do gotówki. W tym celu wykorzystano sprawdzoną metodę strachu, rozpowszechniając przekonanie, że przy użyciu gotówki łatwo można się zarazić. W krajach Ameryki Łacińskiej w krótkim czasie miliony osób nakłoniono do korzystania z elektronicznych płatności. Jak? Uzależniono udzielenie pomocy finansowej od założenia konta bankowego” – twierdzi INDEPENDENT TRADER na łamach „Najwyższego Czasu!”.

