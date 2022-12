Finansowanie uchodźców z Ukrainy. Braun: Jak długo jeszcze? Wprowadziliście trzecią kategorię, prowizorka się przedłuża [VIDEO]

REKLAMA

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun pyta rząd, jak długo jeszcze będzie trwać finansowa prowizorka w kwestii utrzymywania uchodźców z Ukrainy.

– Ratuj się kto może, kiedy rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Zjednoczona łże-Prawica uprawia dobroczynność na koszt ogółu – rozpoczął wystąpienie sejmowe Braun.

– Pytanie: Jak długo jeszcze? Nie wchodzę dzisiaj w spór o zasadność przyjętych przez was i narzuconych narodowi rozwiązań. Pytam: Jak długo i jakie kryteria muszą być spełnione, żebyśmy wrócili do normalności? – pytał poseł Konfederacji.

Jak ocenił, w kwestii uchodźców z Ukrainy rząd stworzył „trzecią kategorię” – po obywatelach polskich i cudzoziemcach – przez co pieniądze płyną szerokim strumieniem.

– Normalność to dwojaki status osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – albo obywatele polscy, albo cudzoziemcy. Wy wprowadziliście trzecią kategorię doraźną, ale ta prowizorka się przedłuża – podkreślił.

– Pytam zatem: Ile do tej pory to kosztowało i jak długo jeszcze, jakie kryteria muszą być spełnione, żebyśmy wrócili do normalności? Obecny w tej chwili w Wysokiej Izbie incydentalnie pan poseł Piotr Kaleta jakiś czas temu powiedział w reżimowym radiu, cytuję: Mamy na utrzymaniu drugi naród. Pytam: Jak długo? – zakończył Braun. Odpowiedzi jak zwykle nie doczekał.

