Francja przed świętami. Sądy nakazują likwidację szopek, laikardzi je podpalają, a islamiści atakują choinki

Francuskie sądy nakazały usunięcie żłóbków bożonarodzeniowych z merostw kilku miast. Ta historia powtarza się co roku. Tym razem sądy nakazały ratuszowi w Beziers oraz Beaucaire usunięcie żłóbków bożonarodzeniowych, znajdujących się na dziedzińcach przed siedzibą merostwa.

Prawicowy mer Beziers Robert Menard dostał 24 godziny na usunięcie żłóbka pod karą 100 euro dziennie. Donos na niego złożyła lewacka Liga Praw Człowieka (LDH) , a sąd administracyjny w Montpellier, uznał, że szopka narusza „prawo o laickości” i ustawę o rozdziale państwa i religii z 1905 roku.

Podobnie w Beaucaire i w Perpignan, gdzie instalacja bożonarodzeniowa też jest przedmiotem oskarżenia w sądzie administracyjnym Montpellier przez LDH. Ta rozprawa zaplanowana jest na 20 grudnia.

Niektórzy „laikardzi” zresztą na decyzje sądu nie czekają. W departamencie Bas-Rhin szopkę bożonarodzeniową podpalono. Stało się to w mieście Illkirch-Graffenstaden, na południe od Strasburga. Ogień podłożono w trzech miejscach, w tym bezpośrednio pod figurą Dzieciątka Jezusa.

Nie ulega wątpliwości, że było to celowe podpalenie. Mer miasta zamieścił na Facebooku zdjęcie zdewastowanego żłobka i napisał, że jej podpalenie to „atak na nasze tradycje i nasze wartości” . Obiecał też, że zrobi wszystko, by „znaleźć sprawcę tego ohydnego czynu”.

Okazuje się, że „laikardzi” w nienawiści do chrześcijaństwa mają sojuszników w posta ci islamistów. W Żyrondzie mężczyzna ściął choinkę przy okrzykach „Allah akbar”. Działo się to w czwartek 15 grudnia, w miejscowości Lormont w biały dzień, około godziny 13. 39-letni „drwal” został zatrzymany.

Warto dodać, że ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia, ale MSW podejmuje dodatkowe środki ostrożności. Szef resortu Darmanin nie przyznaje jednak, że chodzi o katolików, ale wymienia jednym tchem żydowskie święto Chanuka, Sylwestra i prawosławne Boże Narodzenie (7 stycznia). Policja i żandarmeria ma jednak w Wigilię Bożego Narodzenia chronić miejsca kultu.

Służby mają zwracać „szczególną uwagę” na pojazdy zaparkowane w pobliżu takich miejsc. Przewiduje się też „widoczną statyczną obecność” policji. Zmobilizowana zostanie również policja miejska i patrole wojskowe, które działają w ramach ciągle trwającej operacji „Sentinel”.

Francja ze swoim „laicyzmem” wkroczyła w swoistą schizofrenię. Zakazują publicznego wystawiania szopek i wysyłają patrole do ochrony kaplic i kościołów. Wyroki sądów zakazujących katolickich tradycji sprowokowały do ciekawego pytania mieszkającego w Polsce Patryka Ederyego: „Dlaczego ozdabianie Zgromadzenia Narodowego kolorami LGBT jest legalne, ale nielegalne jest już wystawianie szopki bożonarodzeniowej w ratuszu w Béziers ?”

Pourquoi il est légal de pavoiser l'Assemblée Nationale aux couleurs LGBT mais illégal d'exposer une crèche pour Noël à la mairie de Béziers❓ pic.twitter.com/PuQmvOByyG — Patrick Edery (@patrick_edery) December 16, 2022