REKLAMA

Nasze świąteczne pakiety książek to idealny wybór na prezent pod choinkę. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Biblioteki Wolności.

Z okazji Świąt przygotowaliśmy dla naszych czytelników i sympatyków trzy pakiety książek, które można zamówić w sklepie Biblioteki Wolności. Zapraszamy serdecznie do zakupów w bardzo korzystnych cenach.

REKLAMA

👉 „Polityka według Korwina” to kolejna już część zbioru publicystyki Janusza Korwin-Mikkego. Tym razem miłośnicy publicystycznego talentu prezesa partii „Wolność” mają niepowtarzalną okazje przeczytać co JKM myśli o polityce. Ta pozycja musi się obowiązkowo znaleźć na Państwa półce z książkami! Janusz Korwin-Mikke jak zwykle bezlitośnie punktuje wszystkie absurdy, paradoksy i po prostu kłamstwa lejącej się zewsząd propagandy „modernistycznego raju”. GWARANTUJEMY BRAK POPRAWNOŚCI POLITYCZNEJ!

👉 „Świat według Korwina” to zbiór 111 tekstów Janusza Korwin-Mikkego, który jest najbardziej reprezentatywnym przedstawieniem myśli tego autora. Na rynku wydawniczym jest obecny od ponad 40 lat, co zaowocowało tysiącami artykułów, a także 24 książkami oraz 15 broszurami. Czym nasz zbiór się wyróżnia spośród tych licznych publikacji? Tym, że teksty pochodzą z „Najwyższego CZAS!-u”, czyli miejsca, w którym JKM starał się umieścić swoje najważniejsze artykuły, kierowane do ludzi, którzy są w stanie zrozumieć trochę trudniejsze teksty niż przeciętna papka czytelnicza drukowana w rozmaitych „Faktach”, „Super Expressach” czy „Gazetach Wyborczych”.

👉 „Historia według Korwina” to prezentacja najsłynniejszych tez historycznych Janusza Korwin-Mikkego. Jeśli nie interesują cię propagandowo-ideologiczne konstrukcje musisz tę książkę przeczytać (290 stron!) W swoich felietonach Korwin-Mikke odnosi się do czasów I Rzeczpospolitej, naszych powstań narodowych, II Rzeczpospolitej (Czy Piłsudski rzeczywiście był bohaterem i kto bardziej wyzyskuje Polaków – III RP czy III Rzesza?). Oddzielnie omawia neandry narodowego socjalizmu. Książkę wieńczą felietony dotyczące PRL i okolic.

👉 „Historia według Korwina 2” to drugi tom tekstów Janusza Korwin-Mikkego poświęconych historii. Publicysta i polityk omawia wybrane wydarzenia z dziejów Polski i świata bez kłaniania się poprawności politycznej!

👉 „III wojna światowa już trwa” to najnowsza książka redaktora Stanisława Michalkiewicza, który w rozmowie z Tomaszem Sommerem omawia trwający, globalny konflikt, który kinetycznie rozpoczął się atakiem Rosji na Ukrainę. O co w nim chodzi? Z czego wynika? Jak może się zakończyć dla Polski i Świata? Jaką rolę w tym wszystkim odgrywa USA? Przede wszystkim jednak autor zastanawia się nie tyle nad tym co widać, a raczej nad tym czego nie widać.

👉 „Naziści i Szabesgoje” to niezwykle brawurowa książka, w której Stanisław Michalkiewicz wchodzi na szczyty publicystycznego mistrzostwa. Pokazuje to, co w polskiej polityce szokuje najbardziej, i to w niepowtarzalnym, niedoścignionym stylu. Te teksty powinien znać na pamięć każdy Polak!

👉 „Protokoły Mędrców Kowida” to zapis wszystkich zdumiewających głupot, półprawd, bzdur, przeinaczeń i propagandy, którymi jesteśmy nieustannie atakowani od czasów zarania wciąż trwającej zarazy. Zarazy, która dawno przestała być zjawiskiem tylko biologicznym, a stała się fenomenem, także, a może przede wszystkim, politycznym i społecznym. Opinie o pandemii, jej przyczynach i skutkach, oczywiście rozkładają się zgodnie z klasycznymi podziałami na scenie politycznej, co zdradza prawdziwe intencje jej aktorów. A wirus, zgodnie ze złotą maksymą Stanisława Michalkiewicza „będzie działał tak długo, jak długo będzie trzeba”. Kto o tym zdecyduje?

👉 „Zdrada nr 447” to zbiór esejów red. Stanisława Michalkiewicza poświęcony środowiskom wrogim Polsce i ich przekrętom, fałszowaniu historii oraz praw własności, roszczeniom żydowskim oraz aktualnej sytuacji naszego kraju wobec obcych knowań. Arcymistrz polskiej publicystyki znów roznosi w pył wrogów wolności i wrogów Polski!

👉 „Tak trzeba żyć” to najnowsza książka lidera polskiego ruchu wolnościowego. Sławomir Mentzen studiował fizykę teoretyczną, obronił doktorat z nauk ekonomicznych. Jest jednym z najbardziej znanych w Polsce doradców podatkowych. Ten konsekwentny, niezwykle merytoryczny apologeta wolności gospodarczej, ciężką pracą, osiągnął sukces zawodowy. Doskonale zna bolączki polskiej biurokracji. Jest nie tylko teoretykiem (jego kancelaria podatkowa jest jedną z najszybciej rozwijających się w Polsce), ale także przedsiębiorcą – praktykiem (prowadzi m.in. własny browar i pub). W swojej książce pokazuje jak trzeba podchodzić do rzeczywistości, by w naszych, polskich warunkach odnieść sukces.

👉 „Tresura. Kulisy lewicowej indoktrynacji” to najnowsza książka Razprozaka. Lewicowa i marksistowska propaganda dopływa do nas codziennie i wszystkimi kanałami. Razprozak dokonuje jej brutalnej wiwisekcji pokazując, że w żadnym medium nie jesteśmy bezpieczni, bo tresura trwa codziennie, w każdej minucie i sekundzie! „Tresura” Razprozaka to genialna szczepionka na tę zarazę! Ona, w odróżnieniu od szprycy, działa naprawdę!