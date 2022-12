Korwin-Mikke o stosunku do Rosji. „Jako Konfederacja sprzeciwiamy się temu” [VIDEO]

REKLAMA

– To, co wy robicie w stosunku do Rosji, narusza interes Polski i prowadzi do trzeciej wojny światowej. Jako Konfederacja sprzeciwiamy się temu – powiedział w Sejmie Janusz Korwin-Mikke.

Aktualnie POPiS „kłóci” się o komisję ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej. PiS wymyślił, że komisja taka powinna badać wyłącznie lata 2007-15, na co oczywiście oburza się PO i wskazuje, że jeśli w ogóle organ ma powstać, to musi badać szerszy okres.

W Sejmie trwała dyskusja na ten temat. Poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke uważa, że faktycznym celem komisji nie będzie wyjaśnianie czegokolwiek, tylko ma posłużyć do gierek politycznych przed wyborami.

– Wielce czcigodny Piotr Kaleta mówi czasami: Sowieci, i ma rację, bo ta komisja mu się stale kojarzy z tajną komisją powołaną i rządzoną przez Feliksa Dzierżyńskiego. Tylko, jak mówił Karol Marks, historia powtarza się jako farsa. Ta komisja już na szczęście nie może strzelać w łeb. Jedynym celem tej komisji jest to, że ona na miesiąc przed wyborami ogłosi, że dany polityk jest agentem rosyjskim, a po 2 miesiącach już po wyborach powie, że to wszystko nieprawda i chodziło tylko o wybory – powiedział Korwin-Mikke.

– Najlepszym dowodem jest to, że wy się tą komisją wzajemnie okładacie po głowie, a wszyscy zapomnieli o Konfederacji – kontynuował.

– Zawsze to my byliśmy agentami rosyjskimi, ale wam nie o to chodzi. Wam chodzi o to, żeby sobie dołożyć. Konfederacja nie jest partią rosyjską, nie jest pod wpływami rosyjskimi, jest partią polską, która uważa, że to, co wy robicie w stosunku do Rosji, narusza interes Polski i prowadzi do trzeciej wojny światowej. My jako Konfederacja sprzeciwiamy się temu – podsumował Korwin-Mikke.