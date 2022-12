Putin odwiedził osobiście kwaterę główną „operacji specjalnej”. Nic nie wskazuje na chęć negocjacji

REKLAMA

Prezydent Rosji Putin zjawił się w kwaterze dowództwa Połączonych Sił Zbrojnych, które przeprowadzają „operację specjalną na Ukrainie”, jak nazywa się w Moskwie atak na ten kraj. Putin „wysłuchał propozycji działań doraźnych i średnioterminowych”.

Uwagę zwraca „zajawienie” dyskusji. Rosyjski prezydent zaczął: „Towarzysze oficerowie, dziś wysłuchamy dowódców na każdym kierunku operacyjnym i chciałbym usłyszeć wasze propozycje dotyczące naszych działań doraźnych i średnioterminowych”.

Rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow powiedział, że Putin „zapoznał się z pracą połączonego dowództwa oddziałów wojskowych biorących udział w operacji specjalnej”. Wysłuchał też raportu z przebiegu „operacji specjalnej”, a także odbył konferencję i osobne spotkania z jej dowódcami.

W propagandzie rosyjskiej, na Ukrainie trwa operacja specjalna z zadaniem „ochrony ludzi, którzy przez osiem lat byli poddawani zastraszaniu i ludobójstwu ze strony kijowskiego reżimu”. Ostatecznym celem operacji jest „wyzwolenie Donbasu i stworzenie warunków gwarantujących bezpieczeństwo Rosji”, co jednak jest celem oznaczającym praktycznie wszystko, co Moskwa zechce sobie wyznaczyć.

Na razie nic nie wskazuje na chęć negocjacji, co potwierdza wywiad USA. Dyrektor amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) William Burns powiedział w sobotę 17 grudnia, że na tym etapie wojny z Ukrainą Rosja nie wykazuje chęci do prowadzenia prawdziwych negocjacji. Jego zdaniem obecnie nie ma też żadnych dowodów na to, aby Moskwa planowała użyć taktycznej broni jądrowej.

Szef CIA bierze pod uwagę „błędne przekonanie” prezydenta Rosji Władimira Putina, że jeszcze długo będzie mógł prowadzić wojnę i nic go nie powstrzyma. Zaznaczył, że armia rosyjska jest teraz „mocno osłabiona”, a armia ukraińska jest zdeterminowana, by kontynuować presję i odnosić sukcesy na polu walki. „Jednak tempo coraz bardziej brutalnych ataków Putina na ukraińską ludność cywilną i ukraińską infrastrukturę cywilną nic nie zwalnia” – zaznaczył.

Źródło: RIA Nowosti/ PAP