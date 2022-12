Argentyna Mistrzem Świata

REKLAMA

Pełen dramaturgii finał Mundialu w Katarze. Po 90 minutach gry było 2:2. Po dogrywce 3:3 i zadecydowały rzuty karne. Mbape i Messi byli bezbłędni. Później bramkarz Argentyny jeden rzut obronił, a za trzecim razem Francuz spudłował…

Bramki strzelali: 1:0 Lionel Messi (23-karny), 2:0 Angel Di Maria (36), 2:1 Kylian Mbappe (80-karny), 2:2 Kylian Mbappe (82), 3:2 Lionel Messi (109), 3:3 Kylian Mbappe (118-karny).

W sumie sprawiedliwości stało się zadość. Argentyna dominowała przez blisko 80 minut meczu. Francuzi wrócili do gry po „karnym” wykonanym przez Mbape. Dwie minuty później był już remis po strzale tego samego piłkarza.

W dogrywce znowu na prowadzenie wyszła Argentyna i znowu Francuzów ratowała decyzja polskiego sędziego Marciniaka o przyznaniu Francuzom „jedenastki”. Mbape był znowu skuteczny i doprowadził do remisu, a w rezultacie do karnych. W historii piłkarskich mistrzostw świata już w 35 meczach do rozstrzygnięcia konieczny był konkurs rzutów karnych. Tym razem Argentyna pokonała w ten sposób Francję 4-2.

W ostatniej fazie znacznie skuteczniejsi okazali się więc Argentyńczycy… Na pocieszenie Kylianowi Mbape został tytuł najlepszego strzelca Mundialu. Zdobył 8 goli, Messi – 7.

Obecny na meczu prezydent Francji Macron, podsumował mecz na Twitterze podziękowaniem dla „Les Blues”, którzy „sprawili, że marzyliśmy”.

Les Bleus nous ont fait rêver. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2022