„Pierwsze mieszkanie”, czyli podatnicy dopłacą do kredytów. Mentzen: „Stymulowanie popytu, prowadzi do coraz wyższych cen”

REKLAMA

Rząd po raz kolejny będzie interweniował na rynku mieszkaniowym. Poprzednie programy okazały się kompletną klapą. Jak będzie tym razem?

Najnowszy program nosi nazwę „Pierwsze mieszkanie” i w dużym skrócie polega na tym, że podatnicy mają dopłacić do kredytów na zakup pierwszego mieszkania. System dopłat ma wystartować w połowie 2023 roku.

REKLAMA

Z programu „Pierwsze mieszkanie” będzie mogła skorzystać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego). W przypadku gdy kredyt udzielany będzie małżonkom lub rodzicom co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku i „pierwszego mieszkania” spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Kredyt będzie mógł zostać udzielony do wysokości maksymalnie 500 tys. zł, a w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – do 600 tys. zł.

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego stanowić będzie różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.

Aha, i to nie jest 2%, tylko 2% plus marża banku. — Tomek Narkun (@TomekNarkun) December 16, 2022

Nabywca pierwszego mieszkania będzie miał przy tym dowolność jeśli chodzi o jego standard i położenie – przy kupnie nie będzie obowiązywał limit ceny 1 m2. Kredyt będzie dotyczył mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym.

„W Polsce problem dostępności mieszkań próbuje się rozwiązać tylko poprzez stymulowanie popytu. Prowadzi to do coraz wyższych cen. Aby obniżyć ceny mieszkań, trzeba uwolnić podaż – zdjąć bariery regulacyjne. Inaczej wspieramy nie rodziny, a banki i deweloperów” – skomentował najnowszy rządowy pomysł Sławomir Mentzen z Konfederacji.

W Polsce problem dostępności mieszkań próbuje się rozwiązać tylko poprzez stymulowanie popytu. Prowadzi to do coraz wyższych cen. Aby obniżyć ceny mieszkań, trzeba uwolnić podaż – zdjąć bariery regulacyjne. Inaczej wspieramy nie rodziny, a banki i deweloperów. — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) December 17, 2022

1) I rata kredytu 500 tys. zł będzie wynosić 3 329 zł i będzie systematycznie maleć. W przypadku kredytu 600 tys. zł wyniesie 3 995 zł i też będzie maleć. — Adam Czerniak (@AdamCzerniak) December 16, 2022

3) Aby otrzymać "kredyt 2%" na 600 tys. zł para będzie musiał miesięcznie wykazać wspólny dochód rozporządzalny w kwocie co najmniej 10 335 zł i dysponować 20% wkładem własnym. Przy braku 20% wkładu własnego dochód będzie musiał być istotnie wyższy. — Adam Czerniak (@AdamCzerniak) December 16, 2022

5) Para osób zarabiających w 2021 r. średnią krajową i z dwójką dzieci będzie miała zdolność kredytową dla "kredytu 2%" w wysokości maksymalnie 431 tys. zł. Za co będzie mogla kupić 71 m2 w Rzeszowie i 42 m2 w Warszawie (pod warunkiem wyłożenia 20% wkładu własnego). — Adam Czerniak (@AdamCzerniak) December 16, 2022

Moim zdaniem: Z kredytów skorzystają przede wszystkim najbogatsi ze średnich miast, którzy mogliby zaciągnąć podobny kredyt ze stałymi ratami. W rezultacie popyt wzrośnie tylko na skutek przyspieszenia decyzji zakupowych w obawie przed skasowaniem programu przez kolejny rząd. — Adam Czerniak (@AdamCzerniak) December 16, 2022