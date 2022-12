Atak rosyjskich dronów na Kijów. Planowane przerwy w dostawach prądu [VIDEO]

REKLAMA

Stolica Ukrainy Kijów i okolice zostały w poniedziałek nad ranem ponownie zaatakowane przez wyprodukowane w Iranie rosyjskie drony Shahed – poinformowała na Telegramie administracja wojskowa obwodu kijowskiego. W mieście ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

Według ogłoszonego komunikatu w przestrzeni powietrznej Kijowa wykryto ponad 20 dronów, z których co najmniej 15 zostało zestrzelonych. Atakowana była infrastruktura krytyczna. Z powodu jej uszkodzeń planowane są przerwy w dostawach prądu.

„W Kijowie według wstępnych ustaleń nikt nie ucierpiał w wyniku wrogiego ataku dronami. Medycy i ratownicy jeszcze pracują na miejscu ataków” – powiadomił Witalij Kliczko, mer ukraińskiej stolicy. Wcześniej informowano, że wybuchy miały miejsce w dzielnicach sołomianskiej i szewczenkowskiej.

Wiadomo już natomiast o co najmniej dwóch osobach rannych na terenie obwodu kijowskiego – powiadomił szef obwodowej administracji wojskowej Ołeksij Kułeba. „Uszkodzone zostały obiekty infrastruktury i domy prywatne. Wstępnie posiadamy informacje o dwóch osobach rannych. Jest im udzielana pomoc” – napisał Kułeba.

Przedsiębiorstwo energetyczne YASNO powiadomiło z kolei, że wprowadzono przerwy w dostawach prądu w celu ustabilizowania systemu energetycznego.

Consequences of the morning attack on #Kyiv. The first photos from the place of arrival of the critical infrastructure object in the #Kiev region, where private houses were also hit.

30 out of 35 enemy UAVs over #Ukraine were shot down by our air defense this night, – Air Force pic.twitter.com/jY3Bu9a9JF

