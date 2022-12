REKLAMA

Niestety dr Zbigniew Martyka przegrał bój o prawdę z Izbą Lekarską. Dr Andrzej Wyrębek przewidywał taki scenariusz.

Cały wywiad przeczytasz w najnowszym numerze „Najwyższego Czasu!"

W najnowszym wydaniu naszego magazynu ukazał się wywiad, którego udzielił dr Andrzej Wyrębek, ginekolog-położnik i prezes oddziału olsztyńskiego partii Nowa Nadzieja (KORWiN). W opinii specjalisty, który wypowiadał się jeszcze przed weekendem, dr Zbigniew Martyka nie miał szans na zwycięstwo. Niestety jego wizja okazała się zgodna z rzeczywistością. Otóż słynny lekarz został dziś (poniedziałek 19 grudnia) pozbawiony prawa wykonywania zawodu przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie, i to pomimo licznych głosów protestu. Widzimy więc, że pandemiczny mainstream ma się dobrze i wcale nie zamierza spuszczać z tonu. Świadczy o tym m.in. fakt, że minister Adam Niedzielski zaczął właśnie kolejny etap straszenia Polaków, tym razem siódmą falą wirusa.

„W medycynie i w epidemiologii nie ma pojęcia »fali«. Jest epidemia, pandemia, endemia itd. – to pojęcia naukowe. Fale zostały wymyślone na potrzeby propagandy, aby lud w to uwierzył. Wirusy mają to do siebie, że regularnie nawracają, sezonowo – nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, i to od setek czy tysięcy lat. Najpopularniejszy wirus to grypa, która powraca co pół roku. Niedzielski i spółka straszą ludzi, wykorzystując sezonowe zachorowania do nasilania paniki. Mówią, że będzie kolejna fala i rzeczywiście – jesienią i zimą ludzie chorują, z tym, że na tradycyjną grypę. Ludziom łatwo wmówić chorobę” – mówi dr Andrzej Wyrębek w wywiadzie „Medyczny Sanhedryn oskarża niezależnych lekarzy”, który został opublikowany w najnowszym wydaniu naszego magazynu.

Dr Wyrębek o cenzurze w mediach

W dalszej części rozmowy dr Andrzej Wyrębek w ostrych słowach skomentował postępy cenzury w mediach społecznościowych. Jego zdaniem istnienie niezależnych stacji i kanałów umożliwia nam dostęp do prawdziwych, niezakłamanych informacji. Dla przykładu kilka dni temu wywiad z dr. Zbigniewem Martyką ukazał się w Internecie, ale nie na YouTube, z którego szybko zostałby usunięty, a na platformie wideo BanBye.com. W opinii dr. Wyrębka działania wspomnianego serwisu, a mianowicie kampania „Daj im mówić”, która została poświęcona lekarzom i naukowcom szykanowanym za przedstawianie faktów na temat koronawirusowej propagandy, jest bardzo dobrym posunięciem.

„Doskonała inicjatywa, bez której mielibyśmy rzadki albo żaden dostęp do prawdziwych wiadomości. Jak słyszę dr. Martykę czy dr Sienkiewicz, to jestem dla nich pełen podziwu, że pomimo tych wszystkich restrykcji są nadal aktywni, przekonują, rozmawiają i pojawiają się w mediach internetowych. Mnie w mainstreamie nie puszczą, w TVN, TVP czy Polsacie, więc zostają nam takie platformy. Trzeba przekonywać kolejnych ludzi, pokazywać lekarzom źródła, chociaż – jak mawia Rafał Ziemkiewicz – to orka na ugorze. Jak codziennie ktoś włącza TVP czy TVN i pochłania tę truciznę, to przestaje myśleć” – przekonuje dr Andrzej Wyrębek na łamach „Najwyższego Czasu!”.

