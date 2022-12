Operacja przeciwko uzbrojonym uczestnikom demonstracji. Nie żyje trzech policjantów [VIDEO]

REKLAMA

Trzech policjantów zginęło podczas operacji przeciwko uzbrojonym uczestnikom demonstracji w Jordanii, oskarżanym o zabójstwo innego policjanta; do zdarzenia doszło w mieście Ma’an na południu kraju – poinformowały w poniedziałek agencja Reutera i telewizja Al-Dżazira za rządem w Ammanie.

Funkcjonariusz został zastrzelony w miniony czwartek. W późniejszym ataku na kryjówkę domniemanych zabójców zabito jedną z poszukiwanych osób, lecz operacja zakończyła się dużymi stratami po stronie policji. Oprócz śmierci trzech policjantów, pięciu kolejnych stróżów prawa odniosło obrażenia – oświadczyły jordańskie władze.

W ubiegłym tygodniu w wielu miastach Jordanii, w tym w Ma’an, wybuchły gwałtowne protesty spowodowane wzrostem cen paliw. Władze w Ammanie przekazały, że aresztowały już 44 uczestników zamieszek.

In #Jordan, one police officer was killed during widespread protests against rising fuel prices & the cost of living in the cities of al-Karak and Ma'an. Take a look at the chaos.pic.twitter.com/0wEHjfkc21

— Steve Hanke (@steve_hanke) December 16, 2022