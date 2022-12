Strzelanina na przedmieściach Toronto. Nie żyje sześć osób

REKLAMA

Sześć osób, w tym napastnik, zginęło w nocy z niedzieli na poniedziałek w strzelaninie, do której doszło w budynku mieszkalnym w Vaughan na przedmieściach Toronto, w południowo-wschodniej Kanadzie – powiadomiła policja, cytowana przez agencję AP i publicznego kanadyjskiego nadawcę CBC.

Sprawca ataku poniósł śmierć podczas interwencji policji. Jedna osoba została ranna, lecz jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Lokalne władze nie udzieliły dotychczas informacji na temat przyczyn strzelaniny, a także personaliów napastnika i jego ofiar – czytamy na łamach portalu internetowego CBC.

Funkcjonariusze policji wciąż znajdują się na miejscu zdarzenia, przeczesując budynek „piętro po piętrze”. Wielu mieszkańców zostało tymczasowo ewakuowanych w celu ułatwienia służbom działań operacyjnych.

Jak podkreśliła agencja AP, strzelaniny z ofiarami śmiertelnymi są w Kanadzie rzadkością, a Toronto cieszy się opinią jednego z najbezpieczniejszych dużych miast na świecie.

I’m on scene on Jane Street at a shooting in Vaughan north of Toronto. Shooter dead. Unconfirmed reports of multiple shooting victims in upscale condo. Police to update shortly. pic.twitter.com/WHsF0lksvP

— 𝚂𝚎á𝚗 𝙾’𝚂𝚑𝚎𝚊 Global News (@ConsumerSOS) December 19, 2022