Zamieszki we Francji po meczu z Argentyną. Rannych 40 policjantów [VIDEO]

Po finale mistrzostw świata w Katarze, w którym to zmierzyły się ze sobą Francja i Argentyna, na ulicach Paryża, Lyonu czy Nicei doszło do dantejskich scen. Najwyraźniej nie wszyscy byli zadowoleni z wicemistrzostwa trójkolorowych. Doszło do interwencji służb. Policja aresztowała wiele osób.

Mistrzostwa świata w Katarze zakończyły się 18 grudnia po wygranej Argentyny. Mecz do końca trzymał kibiców w niepewności. Spotkanie zakończyło się dopiero po konkursie rzutów karnych. Tuż po ostatnim gwizdku w sieci zaczęły się pojawiać nagarnia przedstawiające zamieszki we Francji.

Francuscy kibice nie byli zadowoleni z zakończenia meczu. Dali temu wyraz wychodząc na ulice i powodując zamieszki. W Paryżu wybuchały petardy. We Francji podpalano także śmietniki.

Na ulicach licznie zgromadzone były także służby, które przeprowadzały interwencje. W całym kraju zatrzymano w sumie 227 osób, w tym 47 w Paryżu i jego aglomeracji. Stało się to po meczu, podczas starć z policją. O sprawie poinformowało w poniedziałek francuskie MSW.

Duże siły, liczące 14 tys. policjantów i żandarmów, zostały rozmieszczone w całym kraju, w tym 2750 w Paryżu, w celu powstrzymania przewidywanych incydentów, które miały już miejsce po ćwierćfinale z Anglią, a następnie półfinale z Marokiem.

Na stołecznych Polach Elizejskich policja, zaatakowana przez demonstrantów butelkami i fajerwerki, użyła gazu łzawiącego, poinformowali dziennikarze AFP.

Według prefektury w Lyonie około piętnastu osób zostało aresztowanych za rzucanie niebezpiecznymi przedmiotami i niszczenie Place Bellecour. Pięć osób zostało aresztowanych w Bordeaux po starciach z policją na Place de la Victoire.

W Nicei burmistrz Christian Estrosi potępił „z największą stanowczością” niszczenie jednej z dzielnic miasta. A w Beziers, w pobliżu Montpellier, 14-letni chłopak został aresztowany po tym, jak z racy wystrzelił w pojazd służb porządkowych.

W Grenoble ok. 200 osób zaczęło dewastować kosze i kontenery na śmieci, co wywołało reakcję policji.

40 policjantów zostało rannych, głównie podczas zamieszek w Lyonie.

Według ministerstwa spraw wewnętrznych około 80 zgromadzeń kibiców przebiegło bez zakłóceń, a zaledwie w kilkunastu dokonano aresztowań na terenie całego kraju.

Nicea, samo centrum miasta, aleja Jean Medecin

2/pic.twitter.com/x3t7jeSqln — Adam Gwiazda (@delestoile) December 18, 2022

Bordeaux od strony policji:

4/pic.twitter.com/sv7VgdX41T — Adam Gwiazda (@delestoile) December 18, 2022

Jeszcze raz Lyon, oslawiona dzielnica La Guillotière

6/pic.twitter.com/BCbZQVZP0O — Adam Gwiazda (@delestoile) December 18, 2022

W Grenoble aż zmazli od tego pięknego święta sportu i muszą się rozgrzać. Nie wyglądają na mieszkańców Patagonii

8/pic.twitter.com/QQJmVuXCzH — Adam Gwiazda (@delestoile) December 18, 2022

Mantes-la-Jolie to jedno z tych imigranckich bastionów w regionie paryskim, których nazwę zna każdy Francuz. Pomeczowy wieczór ubogacono tam pożarem samochodów.

10/pic.twitter.com/206UZkaIGr — Adam Gwiazda (@delestoile) December 19, 2022