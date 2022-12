Co czeka nas w 2023 roku? Przyszłość przewidują: Stanisław Michalkiewicz, Janusz Korwin-Mikke, Dobromir Sośnierz, Razprozak i Roman Warszawski

REKLAMA

W najnowszym wydaniu naszego magazynu przygotowaliśmy dla Państwa specjalny materiał poświęcony temu, co może przynieść nadchodzący 2023 rok. W tym celu zwróciliśmy się o komentarz do znanych osobistości z kręgów prawicy wolnościowej. Swoimi przewidywaniami podzielili się: Stanisław Michalkiewicz, Janusz Korwin-Mikke, Dobromir Sośnierz, Razprozak oraz Roman Warszawski.

Stanisław Michalkiewicz

„Stany Zjednoczone posłużą się nami, jeśli stwierdzą, że to leży w ich interesie. Będzie się to wykonywało pod osłoną hurraoptymistycznej retoryki, natchnienia narodu, jak w pierwszych latach II wojny światowej. Szczerze powiedziawszy, nie chcę sobie wyobrażać, jak skończyłaby się wojna, która objęłaby terytorium Polski. Wojna na Ukrainie przechodzi właśnie w stan chroniczny, przewlekły, a dotychczasowe straty są ogromne" – twierdzi Stanisław Michalkiewicz

Janusz Korwin-Mikke

„Konfederacja będzie przejmowała część elektoratu PiS, który tkwi w nienawiści do PO, ale jest rozczarowany rządem. Unia Europejska powoli zdycha w korupcji. Wiadomo, że zdechnie, ale nie wiadomo kiedy. COVID nie wróci, ale może coś innego wymyślą. Jakoś zwolennicy globalnego ocieplenia, chemtrailsów, płaskiej ziemi i 64 płci zniknęli, więc tak normalniej się wydaje. Wszyscy skupili się na wojnie, Putinie, który jest teraz najważniejszą figurą" – zauważa Janusz Korwin-Mikke

Dobromir Sośnierz

„Nastąpi przesilenie w Unii Europejskiej, kryzys w przywództwie niemieckim. Trudno powiedzieć, czym to się skończy: ostateczna erozja układu czy odbudowa. Prognozowanie jest ryzykowne, to zależy od wydarzeń i decyzji, które dopiero nastąpią. Może to się potoczyć w różnym kierunku. Przyszłość nie jest zdeterminowana, ale stawiałbym na dłuższe przesilenie i spowolnienie budowy scentralizowanego superpaństwa europejskiego" – wskazuje Dobromir Sośnierz

Razprozak

„Władcy tego świata rozzuchwaleni ostatnimi sukcesami i łatwością, z jaką udaje im się sterować całymi społeczeństwami, niewątpliwie będą podążać dalej w tym kierunku, choć trudno przewidzieć, co wykombinują tym razem. Wielkie media czują się już na tyle swobodnie w roli alfonsów, że tutaj też nie przewiduję zmian na plus, tym bardziej że ich odbiorcy ochoczo wypinają pupy po kolejnego klapsa" – opowiada znany bloger i autor książek Razprozak

Roman Warszawski

„Tyle się mówiło, że kobiety są najlepsze, natomiast mężczyźni niepotrzebni, a nagle okazujemy się niezbędni, bo trzeba iść na szkolenie i do wojska. Zdecydujcie się więc – albo niezbędni, albo niepotrzebni. Nie mamy systemu obrony, trzeba go budować, więc rząd się za to bierze. Prędzej czy później będzie to dotyczyć wszystkich mężczyzn. Jak trzeba poświęcenia, to nagle mowa o obowiązkach, a kobiety dalej nic nie muszą" – mówi Roman Warszawski

