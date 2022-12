Rosja. Wybuch gazociągu w Republice Czuwaszji [VIDEO]

REKLAMA

W położonej w europejskiej części Federacji Rosyjskiej Republice Czuwaszji we wtorek doszło do wybuchu gazociągu; trwa ustalanie przyczyn i gaszenie pożaru – poinformował Flash News, ukraiński kanał na Telegramie.

Flash News powołał się na regionalne media w Czuwaszji, które poinformowały, że wybuch i pożar nastąpiły niedaleko wsi Kalinino w rejonie (odpowiedniku powiatu – PAP) wurnarskim. Trwa ustalanie przyczyn i gaszenie pożaru. Pożar widoczny jest z dużej odległości; jak na razie brak doniesień o ofiarach i stratach materialnych.

REKLAMA

⚡️ A gas pipeline is on fire in the Vurnar district of Chuvashia of the Russian Federation, – Russia media.

In the footage from social networks, a huge pillar of flame rises upwards. The reasons are still unknown. pic.twitter.com/zD8E3qREyD

— FLASH (@Flash_news_ua) December 20, 2022