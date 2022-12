Rosyjskie ataki na Ukrainę. W Kijowie problemy z prądem, metro częściowo nieczynne [VIDEO]

REKLAMA

Po poniedziałkowych atakach Rosji na Ukrainę jej stolica, Kijów, nadal odczuwa problemy z energią elektryczną i ogrzewaniem domów. We wtorek w godzinach porannych częściowo wstrzymano ruch metra, jednak władze zapewniły, że robią wszystko, by wznowić dostawy prądu.

Niestabilne działanie systemu energetycznego spowodowało krótkie wyłączenie z ruchu pociągów metra, kursujących z naziemnej części kolejki na lewym brzegu Dniepru do centrum miasta. Na stacjach nie działały elektroniczne bramki, co wywołało ogromne kolejki do wejścia do metra w godzinach porannego szczytu.

„Po ostatnich atakach powietrznych trwa likwidacja szkód w systemie energetycznym Ukrainy. Wytwarzanie energii elektrycznej jest ograniczone, dlatego stolica i inne regiony kraju otrzymują ograniczone dostawy prądu” – powiadomiła na Telegramie Kijowska Miejska Administracja Wojskowa (KMAW).

Nie ma problemów z dostawami wody, jednak w części Kijowa są przerwy w dostawach ciepła. KMAW przypomniała, że w mieście działają ogrzewalnie, zwane „Punktami Niezłomności”, w których mieszkańcy mogą ogrzać się, naładować sprzęty elektroniczne i skorzystać z telefonu.

„Energetycy, brygady remontowe i ekipy komunalne działają intensywnie, by usunąć awarie. Wszystko naprawimy. Zachowujcie spokój i wierzcie w nasze zwycięstwo!” – zaapelował szef KMAW Serhij Popko.

Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że wojska obrony powietrznej zniszczyły w nocy i poniedziałek rano 30 spośród 35 bezzałogowców Shahed, wysłanych przez siły rosyjskie nad Ukrainę. Rosjanie wypuścili te irańskie maszyny ze wschodniego wybrzeża Morza Azowskiego. Celem rosyjskich ataków były obiekty cywilnej infrastruktury krytycznej.

Consequences of this morning's drone attack on Kiev's critical infrastructure Video: State Emergency Service. pic.twitter.com/H7FFRCUdYi — cyberlollipop (@cyberlollipop) December 19, 2022