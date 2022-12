Szok! Doszukali się swastyki w krzyżówce [FOTO]

REKLAMA

Wszechobecne poszukiwanie antysemityzmu dotarło nawet do krzyżówek. Izraelskie media alarmują, że w „New York Post” pojawiła się krzyżówka przypominająca swastyką. I to w pierwszy dzień Chanuki.

„’New York Times’ opublikował krzyżówkę przypominającą swastykę; w dodatku w pierwszy dzień Chanuki, jednego z najważniejszych żydowskich świąt” – twierdzi „Jerusalem Post”.



Izraelskie medium donosi, że podobne odczucia mieli jacyś użytkownicy Twittera. Najbardziej znany to Keith Edwards, amerykański producent telewizyjny.

„To jest dzisiejsza krzyżówka 'New York Times’, w pierwszy dzień Chanuki. Co to ma do cholery znaczyć?” – napisał Edwards. W kolejnym tweecie ubolewał na to, że o sprawie nie poinformowało żadne z głównych mediów.

This is the NYTimes crossword puzzle today on the first day of Hanukka. What the hell, @nytimes? pic.twitter.com/kNBs8RjyJJ — Keith Edwards (@keithedwards) December 18, 2022

„To nie pierwszy raz, gdy krzyżówka 'New York Timesa’ jest podobna do swastyki, symbolu używanego przez różne kultury, ale powszechnie kojarzonego z nazistowskimi Niemcami i neonazizmem” – twierdzi „Jerusalem Post”.

Ostatni raz doszło do tego w 2017 roku, lecz redakcja stanowczo odrzuciła wówczas oskarżenia o celowe zamieszczanie faszystowskiego symbolu. „To nie jest swastyka. Na Boga! Nikt nie siada do krzyżówki i mówi: 'Hej, wiesz, swastyka wyglądałaby fajnie!'” – odpowiedziała wówczas redakcja działu rozrywki w „New York Times”.