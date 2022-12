Ludzie zatrzymali pijanego kierowcę. Okazało się, że to… policjant

REKLAMA

Policjanci zostali skierowani do ujęcia obywatelskiego nietrzeźwego kierującego w Skotnikach (woj. wielkopolskie). W trakcie interwencji okazało się, że kierującym był 47-letni funkcjonariusz z Wrześni; badanie trzeźwości wykazało, że miał 1,25 mg/l alkoholu w organizmie.

W środę oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni mł. asp. Adam Wojciński poinformował PAP, że do zdarzenia doszło we wtorek, 20 grudnia po godzinie 13.

REKLAMA

„Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zostali skierowani do ujęcia obywatelskiego nietrzeźwego kierującego w Skotnikach. W trakcie interwencji okazało się, że kierującym renault Kadjar był funkcjonariusz naszej jednostki będący poza służbą” – powiedział Wojciński.

Dodał, że 47-letni funkcjonariusz w momencie interwencji przebywał na urlopie.

„Przeprowadzone zostało badanie stanu trzeźwości z wynikiem 1,25 mg/l. Na miejscu zatrzymane zostało prawo jazdy” – zaznaczył Wojciński.

Wskazał, że w sprawie zostały wykonane czynności z udziałem Prokuratora Rejonowego.

Wojciński zaznaczył, że „w związku z tym zdarzeniem Komendant Powiatowy Policji we Wrześni wdrożył procedurę wydalenia funkcjonariusza ze służby”.

Wojciński powiedział PAP, że funkcjonariusz służył w policji 27 lat.