Obłęd w Lublinie. Wyłączą iluminację i latarnie z inicjatywy ukraińskich polityków

REKLAMA

Na znak solidarności z Ukrainą zgaśnie w środę wieczorem na godzinę iluminacja na Placu Litewskim w centrum Lublina – przekazał ratusz, wyjaśniając, że w ten sposób miasto włącza się w globalną akcję „Godzina dla Ukrainy”.

Lubelski ratusz podał w komunikacie, że o godz. 20 w środę zgasną na godzinę elementy oświetlenia na Placu Litewskim – chodzi o iluminacje budynków, fontann i drzew oraz części latarni.

REKLAMA

– Wyłączenie oświetlenia w centralnym punkcie miasta w okresie okołoświątecznym to gest solidarności Lublina z mieszkańcami Ukrainy. Akcja ma na celu pokazanie z czym mierzą się osoby przebywające w strefie wojny. W związku z atakami Rosji na Ukrainę i niszczeniem infrastruktury, obecnie około 14 milionów mieszkańców tego państwa nie ma dostępu do prądu, ciepła i wody – wyjaśniła Justyna Góźdź z biura prasowego lubelskiego ratusza.

Jak podała, do akcji przyłączyło się wiele europejskich miast, m.in. z Francji, Wielkiej Brytanii, Czech. Zaznaczyła, że data tego wydarzenia również nie jest przypadkowa ze względu na to, że 21 grudnia to najkrótszy i zarazem najciemniejszy dzień w roku.

Inicjatorami akcji „Godzina dla Ukrainy” są ukraińscy parlamentarzyści.

Środa to 301. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.