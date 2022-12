Prezydent Ukrainy w USA. Przeprowadzi serię negocjacji. Zełenski: Jestem dzisiaj w Waszyngtonie, by… [VIDEO]

REKLAMA

Jestem dzisiaj w Waszyngtonie, by podziękować amerykańskiemu narodowi, prezydentowi i Kongresowi za tak potrzebne wsparcie; przyjechałem tutaj także po to, by kontynuować współpracę z USA w celu przybliżenia naszego zwycięstwa – oznajmił ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski, który w środę wieczorem rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych.

– W przyszłym roku musimy zwrócić ukraińską flagę i wolność całej naszej ziemi, wszystkim naszym ludziom – zadeklarował Zełenski. Zapowiedział również, że przeprowadzi w Waszyngtonie „serię negocjacji w celu wzmocnienia odporności i zdolności obronnych Ukrainy”.

Stany Zjednoczone popierają dążenia Ukrainy do sprawiedliwego pokoju – powiedział w środę prezydent USA Joe Biden, rozpoczynając spotkanie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Gabinecie Owalnym Białego Domu. Zełenski podziękował Bidenowi, Kongresowi i „zwykłym Amerykanom” za wsparcie Ukrainy i wręczył prezydentowi odznaczenie jednego z ukraińskich żołnierzy z Bachmutu.

– To dla mnie zaszczyt być przy pańskim boku we wspólnej obronie przeciwko brutalnej, brutalnej wojnie toczonej przez Putina – powiedział Biden, witając Zełenskiego, przypominając, że od lutowej inwazji minęło już 300 dni.

– On próbuje używać zimy jako broni, ale Ukraińcy nadal inspirują świat (…) swoją odwagą, odpornością i determinacją – dodał.

Biden podkreślił, że za wsparciem Ukrainy opowiadają się przedstawiciele obu partii w USA. Zapowiedział też dalszą pomoc, w tym w obszarze obrony powietrznej w postaci baterii Patriot, nakładanie kolejnych sankcji na Rosję oraz „wsparcie dla dążeń Ukrainy do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju”.

Zełenski, ubrany w zielony sweter, przyznał, że chciał przyjechać do Waszyngtonu wcześniej, ale nie pozwoliły na to warunki wojenne.

– Kieruję wszelkie podziękowania, z całego serca, od naszego silnego narodu (…) dla pana, panie prezydencie, za pana przywództwo, za ponadpartyjne wsparcie w Kongresie, za wsparcie zwykłych Amerykanów – powiedział ukraiński prezydent.

Wręczył też Bidenowi Krzyż Bojowych Zasług, odznaczenie, które polecił Zełenskiemu przekazać ukraiński kapitan, dowódca baterii systemów HIMARS w Bachmucie w Donbasie.

#breaking Powerful moment at the White House as Ukraine's President Zelensky unexpectedly gave President Biden a cross for military merit, on behalf of a war hero named Pavlo. A visibly moved Biden said the honor was "undeserved, but appreciated." @VictorBlackwell @Phil_Mattingly pic.twitter.com/fxSr30e7v1

— Will Ripley (@willripleyCNN) December 21, 2022