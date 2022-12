Śląsk. Klub nocny, tancerki i prostytucja. Akt oskarżenia już w sądzie

REKLAMA

Sosnowiecka prokuratura oskarżyła cztery osoby – właścicieli klubu nocnego w Czeladzi (Śląskie) i osoby zarządzające tym lokalem – o czerpanie korzyści majątkowych z prostytucji. Według ustaleń śledztwa zatrudnianie w klubie w charakterze tancerek kobiety świadczyły także usługi seksualne.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Sosnowcu – poinformował w środę PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski. Do zarzucanych oskarżonym przestępstw dochodziło od lipca 2021 do kwietnia 2022 r. Przed sądem odpowiedzą trzy kobiety i mężczyzna w wieku od 45 do 56 lat.

„W toku śledztwa prokurator ustalił, że kierujące grupą przestępczą osoby od lipca 2021 r. prowadziły w Czeladzi klub nocny. Nieformalnie zatrudniały w nim młode kobiety, które jako tancerki miały prezentować klientom taniec erotyczny i serwować drinki. W rzeczywistości, poza tańcem, kobiety proponowały klientom usługi seksualne. Świadczyły je na terenie lokalu w klubowych pokojach” – przekazał prok. Łubniewski.

Jak dodał, oficjalnie właściciele lokalu nie uczestniczyli w tym procederze, ale po spotkaniach z klientami kobiety oddawały im znaczną część zarobionych przez siebie pieniędzy.

Usługi seksualne w klubie świadczyło osiem kobiet, inkasując od klientów po 300 zł za godzinę, z czego 100 zł przekazywały właścicielowi. Oskarżeni w ciągu dziewięciu miesięcy szefowie klubu zarobili na tym co najmniej 50 tys. zł.

Oskarżonym zrzucono udział w grupie przestępczej i czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę, za co grozi kara do lat 5 więzienia. Dodatkowo dwie osoby prokurator oskarżył o kierowanie grupą przestępczą, za co grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10. Na wniosek prokuratora troje spośród oskarżonych zostało aresztowanych.