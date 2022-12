Trzy ofiary śmiertelne i kilkudziesięciu rannych. Tak kibice świętowali wygraną w Argentynie [VIDEO]

REKLAMA

Trzy osoby zginęły, a 31 odniosło obrażenia w rezultacie świętowania na ulicach miast Argentyny zwycięstwa piłkarzy tego kraju na zakończonym w niedzielę mundialu w Katarze. Dowodzona przez trenera Lionela Scaloniego drużyna pokonała w finale po karnych Francję.

Najwięcej ofiar, jak podały argentyńskie służby, to kibice, którzy brali udział w świętowaniu na ulicach stolicy kraju Buenos Aires.

REKLAMA

Dwie śmiertelne ofiary to, jak podały służby medyczne Argentyny, osoby, które spadły z dużej wysokości i odniosły poważne obrażenia.

Także większość rannych osób stanowią kibice, którzy zostali ranni w efekcie upadków, m.in. z drzew, lamp ulicznych czy wiaduktów.

Według stołecznych dzienników „La Nacion” i „Clarin” z powodu licznych ofiar w kilku miejscach kraju samorządowcy odwołali zaplanowane wydarzenia służące uczczeniu triumfu argentyńskich piłkarzy.

W Buenos Aires, gdzie na ulice wyległo ponad 4 mln osób, w tym liczni przybysze pragnący zobaczyć przejazd przez miasto piłkarzy Argentyny, we wtorek i środę doszło do zamieszek. W trakcie starć z policją funkcjonariusze zatrzymali 9 osób.

Argentyńskie media prześcigają się w publikowaniu nietypowych zachowań rodzimych kibiców. Wśród nich jest m.in. pozdrawiająca piłkarzy na ulicach stolicy kobieta, która w szale radości zdjęła z siebie ubranie i bieliznę, a także kibic, który urwał sygnalizację świetlną.

Media wskazują, że na ulice argentyńskich miast wylegli świętować sukces Lionela Messiego i jego kolegów także osoby z elektronicznymi bransoletami podlegający aresztowi domowemu.

W niedzielę reprezentacja Argentyny po raz trzeci w historii została mistrzem świata w piłce nożnej. W finałowym meczu turnieju, rozegranym na Stadionie Narodowym w Lusajl, zespół „Albicelestes” pokonał Francję po rzutach karnych 4-2. Po 90 minutach był remis 2:2, a dogrywka, która zakończyła się wynikiem 3:3, także nie przyniosła rozstrzygnięcia.

Fans jump from a bridge on Argentina’s team bus. One falls, taken away on a stretcher, but still singing.

Never seen anything like this! 🇦🇷🏆pic.twitter.com/HsT9DTTvj8

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 20, 2022