Zamieszki i starcia ze służbami. Stan wyjątkowy w całym kraju. Specjalne uprawnienia dla policji i pomoc wojska [VIDEO]

Trwa kryzys polityczny w Peru. Dotychczasowy prezydent, p. Piotr Castillo, próbował rozwiązać parlament i ustanowić rząd nadzwyczajny, ale to parlament zagłosował za jego odwołaniem z urzędu.

Zgodnie z konstytucją, władzę w Peru przejęła wiceprezydent, p. Dina Boluarte, a p. Castillo siedzi w areszcie. Czeka go sąd za próbę zamachu stanu, a prokuratura domaga się 18 miesięcy aresztu za spiskowanie w celu wywołania rebelii.

P. Boluarte utworzyła nowy rząd, żeby uspokoić sytuację. Jednak w kilku miastach wybuchły zamieszki i narasta żądanie, by rozpisano nowe wybory – zarówno prezydenckie, jak i parlamentarne.

Ogłosiła też stan wyjątkowy w całym kraju i zapowiedziała, że w najbliższych dniach zwróci się do Kongresu o przeprowadzenie powszechnych wyborów parlamentarnych w kwietniu 2024 roku.

Stan wyjątkowy to przyznanie policji specjalnych uprawnień i ograniczenie wolności obywatelskich, w tym wolności zgromadzeń.

Siły zbrojne Peru przejmą kontrolę nad ochroną infrastruktury krytycznej kraju, w tym lotnisk i hydroelektrowni.

