Czego dotyczy transport ponadgabarytowy? Co dzięki niemu można przewieźć?

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym jest transport ponadgabarytowy i co dzięki niemu można w bezpieczny sposób przewozić na dalekie odległości, to dobrze trafiłeś! Przygotowaliśmy porcję najważniejszych informacji o transporcie tego typu. Opisaliśmy, czym jest transport ponadgabarytowy, niskopodwoziowy oraz do jakich ładunków się do wykorzystuje. Zapraszamy do lektury!

Czym jest transport niskopodwoziowy?

O transporcie niskopodwoziowym mówi się głównie w przypadku maszyn rolniczych, budowlanych i górniczych. Są to ładunki wyjątkowo ciężkie, o specyficznych kształtach, które wymagają specjalnego traktowania. Nie można ich ustawić na źle przygotowanym do tego pojeździe. Do ich przewozu potrzebne są specjalnie niskie naczepy, które umożliwiają bezpiecznie i sprawne umieszczenie na nich ładunku, zamontowanie go oraz przewożenie nawet na dalekie odległości. Takim transportem głównie zajmują się wyspecjalizowane firmy, które słyną ze swojego doświadczenia i wiedzy. Jedną z nich jest Jupiter Gabaryty, czyli marka, która od 1991 roku zajmuje się transportem ładunków w Polsce i poza granicami kraju. Takim firmom można zaufać, ponieważ charakteryzują się zdobytą wiedzą przez długie lata trwania na rynku i bardzo dobrą opinią wśród klientów.

Co to jest transport ponadnormatywny?

Transport ponadnormatywny to specjalny przewóz ładunków, które wymagają specjalnego przygotowania i traktowania. O transporcie ponadnormatywnym mówi się wtedy, gdy ładunek i pojazd nie spełnia dopuszczalnych norm prawa drogowego, zarówno pod kątem wagi, jak i wymiarów. Najczęściej zwraca się uwagę na ten pierwszy parametr. Transport ponadnormatywny odbywa się, gdy pojazd z ładunkiem, paliwem i kierowcą waży ponad 42 tony. W tym przypadku całość wymaga dokładnego przygotowania, które uwzględnia nie tylko odpowiednie zabezpieczenie całego ładunku na naczepie, lecz także rozplanowanie przebiegu drogi oraz przygotowanie dokumentacji pozwalającej na poruszanie się tak załadowanym pojazdem po niektórych obszarach. Co jednak najważniejsze, należy zadbać o to, aby pilot transportu ponadgabarytowego miał doświadczenie i wiedzę, aby odpowiednio poinstruować cały transport.

Transport maszyn – jakie ładunki można przewozić?

Transport ponadgabarytowy dotyczy głównie ładunków w postaci specjalnych maszyn czy też pojazdów. Najczęściej w jego skład wchodzi transport maszyn przemysłowych, np. kombajnów czy ciągników rolniczych oraz transport samochodów dostawczych. Równie często wykorzystuje się transport ponadgabarytowy do takich celów, jak między innymi przewóz koparki czy jednostek pływających. Ciężko jednoznacznie określić, co można w ten sposób przewozić. Wszystko zależy od potrzeb klienta. Istotne jest to, że tego typu transport pozwala na przygotowanie i przewóz naprawdę wymagających ładunków. Można dzięki niemu transportować nawet domy holenderskie, maszyny budowlane, śmigła od wiatraków wykorzystywanych w elektrowniach wiatrowych czy duże maszyny górnicze. Wykorzystuje się go na całym świecie, aby umożliwić sprawną pracę w innych branżach, np. w trakcie budowy domów czy też dróg.

Transport maszyn rolniczych

Niektóre maszyny rolnicze charakteryzują się nietypowymi rozmiarami. Mogą być wyjątkowo szerokie, np. jak kombajny czy też długie, jak chociażby ciągniki z przyczepami. Czasami trzeba takie maszyny przetransportować w inne miejsce, np. na pola uprawne do oddzielnego gospodarstwa. Takie zadanie nie jest proste, jeśli nie ma się do niego odpowiednich narzędzi. Z transportem ponadgabarytowym można jednak w sprawnym sposób przetransportować czy to kombajn, przyczepy, młocarnie, sadzarki, prasy czy sieczkarnie.

Transport maszyn budowlanych

Najczęściej spotykane ładunki w transporcie ponadgabarytowym dotyczą maszyn budowlanych. To one najczęściej mają największe masy i wielkości, dlatego wymagają specjalnego traktowania. Taki rodzaj transportu umożliwia bezproblemowy i szybki przewóz różnych sprzętów, np. betoniarek, walców, zgniatarek, koparek czy ładowarek. Dzięki niemu można przenieść pojazdy i maszyny na każdy plac budowy, aby umożliwić pracę każdemu na miejscu.

Transport samochodów osobowych i ciężarowych

Transport ponadgabarytowy to również przewóz samochodów osobowych i ciężarowych. Dzięki niemu można w szybki sposób zawieźć pojazdy tam, gdzie są potrzebne, np. do salonu w innym mieście czy też kraju. Warto również zaznaczyć, że transport ponadgabarytowy dobrze sprawdza się także przy przewozie wozów zabytkowych czy też pancernych, które charakteryzują się niską mobilnością i dużą wagą.

Transport jachtów i łodzi

Transport ponadgabarytowy umożliwia również przewóz jednostek wodnych, czyli głównie łodzi i jachtów. Wystarczy jedynie zatrudnić odpowiednią firmę, a można swoją wymarzoną łódź bez problemu przewieźć aż do morza. To bardzo przydatna opcja dla każdego, kto musi schować swoją wodną jednostkę po sezonie bądź dla tych, którzy kupili łodzie czy jachty daleko od dużych zbiorników wodnych, pozwalających na ich wykorzystywanie jednostek pływających.