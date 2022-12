Janusz Korwin-Mikke o odwołaniu Michniewicza. „Polskie piekło”

REKLAMA

Czesław Michniewicz z dniem 31 grudnia 2022 roku przestanie pełnić funkcję selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Były prezes partii KORWiN (obecnie Nowa Nadzieja) skomentował decyzję PZPN.

„W imieniu zarządu PZPN chcieliśmy serdecznie podziękować Czesławowi Michniewiczowi za 11 miesięcy pracy na stanowisku selekcjonera. Jak wiemy, trener przejął kadrę w bardzo trudnym momencie. Mimo tych okoliczności, zdołał wywalczyć awans na mundial, utrzymał także miejsce w elicie Ligi Narodów. Poprowadził również reprezentację do pierwszego od 36 lat awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata. Za to (…) należą się podziękowania” – powiedział prezes PZPN Cezary Kulesza.

„Jednak, aby właściwie ocenić pracę selekcjonera, musieliśmy wziąć pod uwagę również inne kluczowe kwestie, takie jak długofalowy pomysł na dalsze funkcjonowanie reprezentacji oraz kierunek jej rozwoju. Dlatego, po wielu spotkaniach i analizach, podjęliśmy niełatwą decyzję o zakończeniu współpracy (…)” – dodał.

Janusz Korwin-Mikke komentuje odwołanie Michniewicza

Sprawę odwołania Czesława Michniewicza skomentował w swoich mediach społecznościowych Janusz Korwin-Mikke. Konserwatywny liberał nie jest, delikatnie ujmując, zadowolony z decyzji PZPN.

„Polskie Piekło. Moja Żona po raz pierwszy od urodzin zobaczyła wyjście z grupy, przegraliśmy TYLKO z Mistrzem i V-Mistrzem Świata (z tym drugim w niezłym stylu), więc p.Czesław Michniewicz idzie w odstawkę. Oczywiście, jeśli jest ktoś lepszy, to zmieniajmy; ale czy na pewno jest?” – napisał polityk na swoim Twitterze.

