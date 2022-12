Grudzień coraz bliżej, a wraz z grudniem nieuchronnie, wielkimi krokami zbliża się okres świąteczny. Wkrótce sklepy wypełnią się po same brzegi osobami chcącymi zakupić prezenty dla swoich bliskich i dla siebie. Sieci sklepowe rozpoczną świąteczne kampanie marketingowe, mające zachęcić jak najwięcej osób do skorzystania z ich dóbr. Możliwe jest też zamówienie prezentów przez sieć, otrzymując je prosto pod drzwi z rąk kuriera.

Natomiast w obecnej erze globalizacji i łatwości emigracji do innego kraju, część osób posiada swoje rodziny lub przyjaciół za granicą. Co zrobić w wypadku, gdy chcemy wręczyć prezent również im, ale nie mamy jak lub nie chcemy akurat jechać tam osobiście? Tutaj z pomocą przychodzi wysyłka prezentów za granicę. Nie ma się czego obawiać – nadanie prezentu dla znajomej nam osoby mieszkającej poza krajem ojczystym jest dużo łatwiejsze, niż się to wydaje. O tym, co trzeba zrobić i jak przygotować prezent do podróży, przeczytają państwo poniżej.

Wysyłka prezentów za granicę – jak ją przygotować?

Przede wszystkim, wysłanie paczki na tak dużą odległość wymaga stosownego jej przygotowania, by na pewno nie uległa uszkodzeniu ani – co gorsza – zniszczeniu wskutek wypadku losowego podczas transportu.

Naszym największym priorytetem jest dobór odpowiedniego opakowania. Najlepiej jest tutaj wybrać opakowanie fabryczne, jeśli wciąż je posiadamy – zazwyczaj są one najlepiej przystosowane do tego, co chcemy wysłać. Jeśli pozbyliśmy się oryginalnego opakowania, nie zostało ono załączone lub wysyłamy coś ręcznie robionego, powinniśmy wybrać opakowanie, w którym nasz prezent będzie miał przynajmniej kilka centymetrów odstępu od każdej ścianki opakowania. Nie pozostawiamy jednak tej przestrzeni pustej – należy wypełnić ją folią bąbelkową, gąbką, kulkami styropianu lub innym, miękkim wypełnieniem. Zapewni to naszej przesyłce bezpieczeństwo i pewną ochronę przed wstrząsami i uderzeniami z zewnątrz.

Przechodząc do tego, co na zewnątrz – warto przyłożyć się do tego, by zewnętrzne ściany naszej paczki były również zabezpieczone. Zaklejenie taśmą krawędzi paczki i owinięcie ją kilka razy folią stretch usztywni ścianki i zapobiegnie uszkodzeniu opakowania.

Należy pamiętać o tym, by w miarę możliwości cała przesyłka była unieruchomiona – tyczy się to zarówno całej zawartości w środku, jak i ścianek zewnętrznych. Luźne elementy w środku mogą przemieszczać się i uszkodzić zawartość podczas transportu. Z kolei niezabezpieczona wystarczająco od zewnątrz paczka może przypadkiem się otworzyć lub przebić.

Jak długo paczka będzie jechać do odbiorcy?

Długość dostarczenia paczki do odbiorcy jest zależna od tego, jaki dystans przebywa i jakim środkiem transportu. Czas ten wynosi zazwyczaj od kilku do nawet kilkunastu dni, zależnie od wspomnianych już czynników. Przykładowo, paczka jadąca drogą lądową do Niemiec może tam trafić już w przeciągu dwóch dni. Natomiast przesyłka nadana z Chin i transportowana frachtem morskim może płynąć do Europy kilkanaście dni, a później wyruszy w dalszą drogę lądem.

Przy nadawaniu należy zwrócić uwagę na przewidywany termin dostarczenia.

Jak nadać paczkę za granicę?

Nadanie samej paczki jest dosyć łatwe. W formularzu nadania przesyłki międzynarodowej na stronie przewoźnika wpisujemy swoje dane nadawcy, a osoby, która ma otrzymać prezent, jako odbiorcy. Po zatwierdzeniu i opłaceniu formularza otrzymamy etykietę, którą należy wydrukować i nakleić w widocznym miejscu paczki. Można umieścić ją np. w foliowym worku dla bezpieczeństwa i nakleić, ale wszystkie dane na etykiecie muszą być wyraźne i czytelne. Należy zadbać też o niezbędną dokumentację, jeżeli wysyłamy paczkę za granicę. W niedługim czasie kurier zapuka do naszych drzwi i odbierze paczkę, skąd ta ruszy w dalszą drogę do odbiorcy.

Są też jednak rzeczy, których wysłać nie możemy, a także niezbędna dokumentacja. Jeżeli chcą Państwo więcej wiedzieć o wysyłaniu prezentów za granicę, warto udać się na blog firmy DSV XPress i odwiedzić ich artykuł – „Wyślij prezent świąteczny za granicę”. Piszą tam m. in. o kosztach wysyłki i tego, co w transporcie jest zabronione. Link do artykułu – https://dsv-xpress.com/wyslij-prezent-swiateczny-za-granice/