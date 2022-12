126 punktów karnych i 16 tys. zł grzywny w zaledwie kilka minut. „Łamał przepisy drogowe jeden po drugim” [VIDEO]

REKLAMA

126 punktów karnych i niemal 16 tys. zł grzywny – tyle zdołał „uzbierać” 23-letni kierowca w zaledwie kilka minut. „Rekordzista” nie zatrzymał się do kontroli drogowej podczas swojego rajdu po Górze Kalwarii na Mazowszu. Złamał też kilka innych przepisów.

Pełniący służbę na terenie miasta Góra Kalwaria funkcjonariuszy zwrócili uwagę na czarne BMW. Jego kierowca bowiem w celowy sposób wprowadził pojazd w poślizg.

REKLAMA

– Kiedy podjęli próbę zatrzymania auta do kontroli drogowej napotkali opór ze strony siedzącego za kierownicą mężczyzny. Mimo wydawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierujący nie zamierzał się zatrzymać, a w trakcie ucieczki łamał przepisy drogowe jeden po drugim. Jego ucieczkę zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu – przekazała asp. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

23-latek m.in. wyprzedzał na podwójnej ciągłej linii, wyprzedzał pojazdy bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, nie stosował się także do sygnalizacji świetlnej, co zmusiło innych kierowców do wykonywania specjalnych manewrów, by uniknąć zderzenia.

W sumie kierowca czarnego BMW usłyszał 12 zarzutów. Jeden z nich dotyczy kierowania pojazdem bez posiadania uprawnień.

– 23-latek odpowie także za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, a z nieznajomości przepisów drogowych oraz obowiązującego prawa kierujący będzie musiał się wytłumaczyć w trakcie sądowej rozprawy – powiedziała asp. Gąsowska.