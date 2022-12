MSZ Rosji o Zełenskim: Bycie chamskim to jedyne, co potrafi

REKLAMA

Rosyjskie MSZ zareagowało na wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie. Maria Zacharowa z resortu dyplomacji Federacji Rosyjskiej stwierdziła, że ukraiński przywódca potrafi jedynie być „chamskim”.

– Rozmowy w Waszyngtonie pokazały, że ani Ukraina, ani Stany Zjednoczone nie dążą do pokoju. Po prostu są zdeterminowane, by dalej walczyć – stwierdziła Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

Zdaniem rosyjskiej polityk podczas spotkania Zełenskiego i Bidena nie mówiono nawet o rozwiązaniach, które mogłyby doprowadzić do pokoju.

– Czy słyszeliście coś o negocjacjach, o jakiejkolwiek komunikacji z Rosją? Oczywiście, że nie. Zełenski publicznie wypowiadał się o naszym kraju w chamski sposób – mówiła Zacharowa na spotkaniu z dziennikarzami w Moskwie.

– Najwyraźniej Zełenski nie ma nic do powiedzenia. Bycie chamskim to jedyne, co potrafi – dodała rzeczniczka rosyjskiego MSZ.