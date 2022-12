Polska 2050 Szymona Hołowni ma kłopoty. PKW przyjrzy się finansom ugrupowania

REKLAMA

Państwowa Komisja Wyborcza baczniej przyjrzy się finansom Polski 2050 Szymona Hołowni. Po raz kolejny odrzucono sprawozdanie finansowe ugrupowania.

O sprawie pisze piątkowa „Rzeczpospolita”. O co chodzi? „Chodzi o to, że Polska 2050, choć została wpisana do ewidencji w marcu 2021 r., złożyła sprawozdanie, z którego wynika, że w całym roku praktycznie nie działała. Wpisała »0« do każdej z rubryk mówiących m.in. o wpłaconych środkach, darowiznach i przyjętych wartościach niepieniężnych” – czytamy w gazecie.

PKW zamierza przyjrzeć się finansom ugrupowania z bliska. Jeśli bowiem formacja złożyła puste sprawozdanie finansowe, to jakim sposobem w 2021 r. korzystała z lokalu w Warszawie, jak również zorganizowała serię wydarzeń (kongres partii etc.)?

Komisja chce się także dowiedzieć, kto jest właścicielem aplikacji Jaśmina i kto płaci członkom ugrupowania.

Polska 2050 twierdzi, że lokal w Warszawie wynajmowany był nieodpłatnie, wydarzenia finansowała Fundacja Polska od Nowa ze Stowarzyszeniem Polska 2050 oraz kołem parlamentarnym, a aplikacja Jaśmina jest własnością fundacji.