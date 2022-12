REKLAMA

Trudno zliczyć, ile pożarów w ostatnim czasie miało miejsce w Rosji. W piątek 23 grudnia Moskwa znów zapłonęła. Tym razem ogień pojawił się w jednostce wojskowej.

Pożary w Rosji w ostatnim czasie można liczyć w dziesiątkach lub nawet setkach przypadków. Bardzo często płoną jednostki wojskowe, co sprawia, że trudno uwierzyć, iż jest to tylko zbieg okoliczności.

W piątek rano nad stolicą Federacji Rosyjskiej znów pojawił się dym. Ogień ponownie pojawił się jednostce wojskowej.

W sumie pożar objął 200 metrów kwadratowych jednostki wojskowej zlokalizowanej w Moskwie. Do opanowania ognia zaangażowano kilkanaście wozów strażackich.

Wcześniejsze pożary również wybuchały w jednostkach wojskowych, magazynach wojskowych, a także w instytucjach ważnych dla rosyjskiej gospodarki lub w punktach poboru do wojska.

