W tym kraju szykują się groźne dla chrześcijan święta

Na drodze z Rawalpindi do Islamabadu doszło do wybuchu samochodu podczas próby jego kontroli policyjnej. Zginęło trzech pasażerów pojazdu, a ranny został jeden z policjantów. Służby bezpieczeństwa podejrzewają, że mężczyźni chcieli się dostać do Islamabadu, by tam zdetonować ładunek, niewykluczone, że atakując przed Bożym Narodzeniem miejsca związane z chrześcijaństwem.

Islamabad to od 1966 roku stolica Pakistanu, siedziba władz politycznych kraju, ale także zagranicznych placówek dyplomatycznych. Policja nie wyklucza, że zamachowcy byli tylko jednym z zespołów terrorystów, którzy usiłowali przeniknąć do miasta. Służby wydały ostrzeżenie dla mieszkających tu obcokrajowców.

Komunikat zwraca uwagę, że bardzo często takie ataki przeprowadzane są seriami. Prosi się o zachowanie czujności i ostrożności.

Samochód z ładunkiem wybuchowym został zatrzymany przez policję do kontroli. Kiedy pasażerowie zorientowali się, że dojdzie do kontroli, zdetonowali go we wnętrzu pojazdu. Służby nie wykluczają, że inny „zespół” wjechał już jednak do stolicy.

Alert służb, mówi, że mogli to być to członkowie organizacji Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Szczegóły mają zostać podane później. To jednak wystarczyło, by w kolonii zagranicznej w Islamabadzie zasiać panikę…

