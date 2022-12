Cejrowski o „antyszczepionkowcach”: „Postawa piękna, bo jest to kwestia przemyślanego wyboru” [VIDEO]

REKLAMA

W audycji Radia WNET „Studio Dziki Zachód” Wojciech Cejrowski wyjaśnił, dlaczego trudniej być „antyszczepionkowcem”. Zaznaczył również, że taka postawa „wymaga więcej odwagi”.

– Jestem winna przeprosiny słuchaczom i pewne sprostowanie. Był taki skrót myślowy, którego użyłam na temat szczepień, jeżeli chodzi o te protesty w Chinach. Nazwałam te osoby antyszczepionkowcami, faktycznie uogólniając – mówiła w audycji „Studio Dziki Zachód” Jaśmina Nowak.

– Bardzo dużo osób się poczuło urażonych, natomiast faktycznie chodziło mi o te osoby, które sprzeciwiają się szczepieniom na COVID. Bardzo dużo też jakichś prywatnych wiadomości do mnie dotarło, że ja się boję powiedzieć czy jestem szczepiona czy nie jestem – mówiła dalej.

Dziennikarka Radia WNET przyznała, że nie przyjęła szprycy. Wojciech Cejrowski zaś przytomnie zauważył, że „to niczyja sprawa”.

– Chciałam takie sprostowanie, że chodziło mi o te osoby, które sprzeciwiają się szczepionkom na COVID-19, a nie że to są osoby, które są przeciwko wszystkim szczepionkom – wyjaśniła.

Do kwestii „antyszczepionkowców” odniósł się także Wojciech Cejrowski.

– Słowo „antyszczepionkowiec” to nie jest brzydkie słowo. To jest też postawa piękna, bo jest to kwestia przemyślanego wyboru. Antyszczepionkowcy to tacy sami ludzie jak szczepionkowcy i dokonują wyborów myślowych, też mają dzieci, mają swoje rodziny, więc samo słowo „antyszczepionkowiec” – nie ma w nim naprawdę nic złego – stwierdził Cejrowski.

– To jest piękne słowo. Więcej odwagi wymaga postawa antyszczepionkowca, czy się z nią człowieku zgadzasz czy nie, od postawy takiej „ogólnogrupowej, światowej”, że szczepimy się – dodał.

– Więcej przemyśleń, więcej odwagi, więcej samozaparcia wymaga bycie antyszczepionkowcem, więc z definicji antyszczepionkowiec brzmi dumnie, nawet jeżeli się nie zgadzasz z tymi wnioskami, do których doszedł – ocenił publicysta.

– On jest odważniejszy od Ciebie i jest godzien pochwały – mówił dalej.

– Nie przepraszamy wszystkich za wszystko. Ja bym powiedział: ludzie bądźcie trochę bardziej odporni, coś człowiek powiedział, nie zgadzasz się z tym, w porządku, przechodzimy do następnego zagadnienia, a nie bez przerwy się wszyscy za wszystko przepraszają. Takie miętkie wszyscy są? Bądźcie twardzielami – zaapelował Cejrowski.