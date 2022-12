TAK zmniejszysz rachunki za prąd. Kilka prostych trików przydatnych w każdej kuchni

REKLAMA

W kuchni znajduje się wiele urządzeń zużywających prąd, takich jak płyta indukcyjna, piekarnik, lodówka, zmywarka czy czajnik. Niewłaściwe korzystanie ze sprzętów może doprowadzić do marnowania prądu i niepotrzebnego zwiększenia rachunków za energię elektryczną. Istnieje jednak kilka sposobów, które mogą zwiększyć efektywność wykorzystywania prądu w trakcie gotowania.

W ostatnim czasie wiele osób szuka rozwiązań mogących zmniejszyć pobór energii, a także zredukować wysokość rachunków za prąd. Już od stycznia 2023 r. zacznie obowiązywać limit zamrożenia cen energii elektrycznej. Dla gospodarstwa domowego wynosi on 2000 kWh rocznie, dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami – 2 600 kWh, natomiast dla rolników i gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny, w tym seniorów, którzy odchowali co najmniej troje dzieci – 3000 kWh. Oznacza on, że jeśli „zmieścimy” się w zakładanej ilości zużycia prądu, nasz pobór energii elektrycznej rozliczany będzie po tegorocznych cenach.

Okres świąt Bożego Narodzenia to czas, kiedy w wielu domach kuchenne urządzenia funkcjonują na najwyższych obrotach. Warto zastosować kilka prostych zasad, by zoptymalizować ilość zużywanej przez nie energii elektrycznej.

– Sprzęty gospodarstwa domowego pobierają dużą ilość energii, przyczyniając się do wysokich rachunków za prąd. Warto znać i pamiętać proste nawyki i zasady, dzięki którym zużycie energii przez urządzenia w gospodarstwie domowym będzie dużo mniejsze. Informacje, w jaki sposób można zmniejszyć swoje rachunki za prąd, znaleźć można na stronie internetowej liczysieenergia.pl, na której dostępne są porady i wskazówki dotyczące oszczędzania energii elektrycznej – mówi Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Oszczędzanie energii w trakcie gotowania

Płyta indukcyjna zużywa bardzo dużo energii, a nieefektywne użytkowanie może powodować niepotrzebne jej marnowanie. Dlatego jeżeli planujemy gotować daną potrawę lub wodę na płycie indukcyjnej, warto podgrzewać tylko taką jej ilość, jakiej w danym momencie potrzebujemy. Dzięki temu czas gotowania będzie krótszy, co przełoży się na mniejsze zużycie prądu. Ponadto warto korzystać z przykrywki w trakcie gotowania, ponieważ dzięki temu dania przygotują się szybciej, a cały proces będzie wymagał mniejszego zużycia prądu – zaoszczędzimy więc czas i pieniądze!

Zmniejszenie zużycia energii podczas pieczenia

Aby zaoszczędzić prąd, warto nie otwierać zbyt często drzwiczek piekarnika podczas pieczenia. Gdy jednak musimy je otworzyć, ważne jest, aby były one otwarte jak najkrócej. Każde otwarcie drzwiczek piekarnika powoduje utratę ciepła. Co więcej, jak wynika z analizy KAPE przygotowanej dla PKEE, przy pieczeniu dłużej niż 30 minut można bez utraty efektu cieplnego wyłączyć piekarnik na 10 minut przed końcem pieczenia – zmagazynowane ciepło wystarczy do dokończenia procesu przygotowywania potrawy.

Zmniejszenie zużycia energii przez lodówkę

Zmniejszenie przez lodówkę poboru prądu zaczyna się od jej odpowiedniego ustawienia, ponieważ lodówka stojąca blisko źródła ciepła, takiego jak piekarnik, zużywa więcej energii. Warto również pamiętać, aby otwierać drzwi od lodówki jak najkrócej, aby nie uciekał z niej chłód. Co więcej, zalecane jest jej regularne rozmrażanie, aby warstwa lodu w lodówce nie przekraczała 1 cm grubości. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikniemy niepotrzebnego wzrostu poboru energii, co przełoży się na niższe rachunki za prąd.

Oszczędzanie energii w trakcie zmywania naczyń

Zmywarka zużyje mniej prądu (o 25% do 3,52 kWh/tydzień), jeśli przed włączeniem będziemy ładować ją do pełna, co pozwala zmniejszyć ilość cykli, które urządzenie wykonuje. Warto również unikać włączania krótkich cykli w wysokiej temperaturze – zdecydowanie korzystniej jest zaplanować dłuższy, ale bardziej oszczędny tryb eko.