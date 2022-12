To najstarsza polska kolęda. Napisano ją w 1424 roku [TEKST / VIDEO]

REKLAMA

Najstarsza polska kolęda to utwór „Zdrow bądź, Krolu Anjelski” z 1424 roku. Jej tekst jest trudny, bo napisany językiem staropolskim, ale wartą ją znać.

„Zdrow bądź, Krolu Anjelski” to najstarsza polska kolęda. Napisał ją w 1424 roku Jan Szczekna. Autor utworu był magistrem praskim, profesorem na Uniwersyteckie Krakowskim i spowiednikiem królowej i świętej Kościoła Katolickiego – Jadwigi Andegaweńskiej.



Nie wiadomo, jaką melodię miała oryginalna wersja, bo nigdzie nie zachował się zapis nutowy. Obecnie tekst śpiewa się do współcześnie stworzonych kompozycji.

Najstarsza polska kolęda nie jest jednak dziełem oryginalny. „Zdrow bądź, Krolu Anjelski” jest staropolskim tłumaczeniem czeskiej kolędy „Zdráv bud’ králi andělský”, która z kolei oparta jest na łacińskiej pieśni „Ave rex angelorum”.

Co ciekawe, choć jest to najstarsza polska kolęda, to odnaleziono ją dopiero w XIX wieku. Aleksander Brückner odkrył ją w archiwach w Sankt Petersburgu w zbiorze dokumentów pochodzących z Biblioteki Załuskich.

Tak prezentuje się tekst najstarszej polskiej kolędy:

Zdrow bądź, krolu anjelski

K nam na świat w ciele przyszły,

Tyś zajiste Bog skryty,

W święte czyste ciało wlity.

Zdrow bądź, Stworzycielu

Wszego stworzenia,

Narodziłś się w ucirpienie

Prze swego luda zawinienia.

Zdrow bądź, Panie, ot Panny

Jenżś się narodził za ny.

Zdrow bądź, Jesu Kryste, krolu,

Racz przyjęci naszę chwałę.

Racz daci dobre skonanie

Prze twej matki zasłużenie,

Abychom cię wżdy chwalili,

Z tobą wiecznie krolowali. Amen

Poniżej najstarsza polska kolęda w wykonaniu Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego w Lublinie: