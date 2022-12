Wisła przestanie płynąć na kilka godzin. Powtórzy się to ponad sto razy

REKLAMA

Wody Polskie zamierzają remontować stopień wodny we Włocławku na Kujawach. W tym celu zatrzymają bieg Wisły. Sytuacja powtórzy się sto razy.

Zgodę na działanie wyraziła RDOŚ w Bydgoszczy. Nie będzie to pierwszy raz, gdy bieg Wisły zostanie wstrzymany. Miało to już miejsce w 2018 r. podczas remontu progu spiętrzającego wodę – również we Włocławku.

Według szacunków działaczy zajmujących się rzekami, miało wtedy umrzeć ok. 4 milionów ryb.

Akcja ma potrwać do 31 marca 2025 roku. W tym czasie Wisła ma zostać zatrzymana 110 razy, a mocno ograniczona – 45 razy.

Jeśli każde zatrzymanie będzie trwało standardowe 4 godziny, to w sumie rzeka zostanie zatrzymana na 18 dni.