Zaskakujący transfer. 55-letnia gwiazda światowej piłki nożnej trafi do Portugalii

Japoński napastnik, Kazuyoshi Miura, uważany za najstarszego zawodowego piłkarza świata zapowiedział, że wkrótce podejmie decyzję o kontynuowaniu kariery. 55-latek planuje przeprowadzkę do Portugalii, podaje agencja Kyodo.

Zawodnik znany bardziej jako „Kazu” oświadczył, że na początku roku podejmie decyzję, czy rozpocząć nowy rozdział w swojej wiecznie młodej karierze. Planuje przeprowadzkę do Portugalii. Najstarszy aktywny piłkarz na świecie rozważa ofertę gry w drugoligowym klubie Oliveirense, który odwiedził na początku grudnia.

Przemawiając po piątkowej sesji treningowej w prefekturze Osaka, Miura zasugerował, że skłania się ku przeprowadzce, dzięki której zagra w piątym kraju za granicą w swoim 38. sezonie jako zawodowiec.

„Czuję, że chcę podjąć wyzwanie gry za granicą” – powiedział Miura. Zawodnik sezon zakończył w Suzuka Point Getters w czwartej lidze Japan Football League.

Miura piłkarską karierę rozpoczął w Santosie, debiutując zawodowo w 1986 roku. Jego czas spędzony w Brazylii wyniósł go do statusu gwiazdy. Później głównie grał w klubach japońskich. W latach 90. przez krótki czas występował we włoskiej Genui i Dinamo Zagrzeb. W roku 2005 zaliczył epizod w australijskim zespole Sydney FC.

„Kazu” został pierwszym 50-letnim zawodnikiem, który strzelił gola w lidze japońskiej. Miura w roku 2017 zdobył bramkę dla Yokohoma FC w wygranym 1:0 J-League Division 2 z Thespa Kusatsu w wieku 50 lat i 14 dni, bijąc własny rekord.

W latach 1990–2000 zaliczył 89 występów w japońskiej reprezentacji, zdobywając 55 goli. Jest pierwszym Japończykiem, który odebrał tytuł Azjatyckiego Piłkarza Roku (1993).

„Spędzanie każdego dnia skoncentrowanego na piłce nożnej jest satysfakcjonujące i przyjemne” – podsumował weteran.