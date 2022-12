Bez zaskoczenia. Po TE suplementy najczęściej sięgają Polacy

REKLAMA

Mechanizmy sterujące zarówno nabytą, jak i wrodzoną odpornością, są w dużym stopniu zależne od stanu odżywienia. Substancje odżywcze i inne związki dostępne w diecie mogą zarówno wzmocnić organizm, jak i doprowadzić do jego osłabienia. Z wiedzą tą łatwo jest wychwycić w diecie potencjalne niedobory oraz wdrożyć suplementy. W ostatnim badaniu ankietowym sprawdzono po jakie preparaty w okresie wzmożonej zapadalności na infekcje sięgają Polacy.

Mieszkańcy Polski nie odstają zbytnio od norm, jeśli chodzi o ilość przeziębień w ciągu roku. Około 71% z nich raportuje do 3 infekcji dróg oddechowych w roku. Pamiętać jednak należy o około 25% badanych osób, które problem z przeziębieniami mają nawet 6 razy w roku, co jest znaczącym ograniczeniem produktywności i jakości życia jednocześnie.

Mniej więcej jedna na 2,5 osoby spośród przebadanej grupy próbuje wpłynąć na swój układ odpornościowy poprzez zmianę nawyków związanych ze stylem życia, a przede wszystkim z regulacją stanu odżywienia. Pomimo że Polacy często mylą suplementy z lekami i mają co do nich niesprecyzowane oczekiwania, to okazało się, że aż 4 na 5 osób w okresie jesienno-zimowym decyduje się na preparaty uzupełniające substancje odżywcze w diecie.

Po co najczęściej sięgają Polacy

Zdecydowana większość ufa witaminie C oraz witaminie C w połączeniu z rutyną, mniej, chociaż również sporo osób odnotowało suplementację witaminą D (odpowiednio 92,9% i 65,1%). Nie jest to zaskakujące, gdyż witaminy te należą do najsilniejszych modulatorów układu odpornościowego.

Przeciwstawnie do oczekiwań respondenci podchodzą jednak do składników mineralnych. Ponad 2-krotnie bardziej popularne od cynku okazały się preparaty z magnezem. Oba związki korzystnie wpływają na odporność, jednak to cynk wykazuje tutaj większą aktywność.

Nieco niski wynik osiągnęły również probiotyki (26,8%), które mają bardzo duży potencjał w regulacji fizjologicznych procesów stojących u podłoży dobrej odporności. Warto zaznajomić się również z popularnością kwasów omega-3, czy ekstraktów pochodzenia roślinnego, w tym adaptogenów, która w szczegółowym raporcie z badania przeprowadzonego przez sklep SFD została skonfrontowana z ich skutecznością.