Bosak MASAKRUJE rząd PiS w Polsat News. „Prowadzi Polskę w…” [VIDEO]

Krzysztof Bosak był gościem świątecznego wydania programu „Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii”, gdzie między innymi ocenił Jarosława Kaczyńskiego oraz zabrał głos w sprawie tego, czy prezes PiS jest w stanie poprowadzić Zjednoczoną Prawicę do zwycięstwa w przyszłorocznych wyborach.

Przedstawiciel Konfederacji stwierdził, iż wolałby, żeby PiS nie wygrało przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. – Uważam, że ten obóz, który w Polsce rządzi prowadzi Polskę w absolutnie nijakim kierunku – powiedział.

– Moim zdaniem głównym problemem nie jest niezdolność do sprawowania przywództwa, bo my w Sejmie funkcjonując widzimy, że posłowie PiS-u i kadry PiS-u są zapatrzone w – jak go nazywają – naczelnika i ślepo mu ufają – dodał Bosak.

Prowadzący program Bogdan Rymanowski dopytał polityka Ruchu Narodowego o to, jak widzi Jarosława Kaczyńskiego. Bosak stwierdził, że dla niego „Kaczyński jest postacią w pewnym sensie tragiczną”.

Jak wyjaśnił uważa tak „dlatego, że w momencie, kiedy zdobył pełnię władzy w państwie, jednocześnie z całą mocą odsłoniła się właściwie całkowita jałowość programowa”.

– W tej chwili Polska przez rządy PiS-u nie jest prowadzona w żadnym kierunku – stwierdził Bosak. – Nie są realizowane ani żadne konkretne reformy, ani nie ma żadnego pomysłu na to, co z Unią Europejską – dodał.

Poseł Konfederacji zauważył, że „przebąkiwanie sprzed wielu lat o jakichś propozycjach reformy się skończyło”. – Od ściany do ściany. Od prób porozumienia, sprzedania wszystkiego w zamian za dotację po stawianie się, jakieś szarże retoryczne i tak w każdej kwestii – podkreślił.

– Od zwiększania wydatków na ochronę zdrowia do cięć w NFZ. Każdą kwestię, której nie weźmiemy jest od ściany do ściany. Jest przykrywanie propagandą jałowości programowej – dodał.

– To jest sytuacja smutna, dlatego, że jak się człowiek całe życie angażuje w politykę i w momencie, kiedy już ma tę władzę nie wie, co z tą władzą zrobić, to jest jakiś rodzaj życiowego niespełnienia – podsumował Krzysztof Bosak.