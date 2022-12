Iran zaprzecza dostawom dronów do Rosji. Jednocześnie chwali się ich skutecznością

REKLAMA

Szef sztabu Iranu gen. dyw. Mohammad Bagheri, cytowany przez agencję Tasnim, stwierdził, że „atmosfera, jaką obecnie tworzy świat »arogancji« (USA i ich sojusznicy) w sprawie użycia irańskich dronów w wojnie na Ukrainie, jest częścią wojny psychologicznej wroga”.

Dodał jednak, że „chociaż wiele tych oskarżeń jest nieprawdziwych, pokazują one skuteczność i wysoki poziom w dziedzinie rozwoju takiej broni w Republice Islamskiej”. Podobno nie eksportują dronów, ale potwierdzają ich skuteczność.

Kijów i państwa zachodnie od dłuższego czasu oskarżają Rosję o wykorzystywanie irańskich dronów do przeprowadzania ataków na Ukrainie, zwłaszcza na jej infrastrukturę krytyczną. Zachód nałożył nawet sankcje na kilka irańskich firm i generałów, w tym wymienionego wyżej generała Bagheriego.

Teheran z kolei wielokrotnie zaprzeczał dostawom broni do Rosji celem użycia jej w wojnie na Ukrainie, chociaż na początku listopada przyznał, że wysyłał drony do Rosji, ale zanim rosyjska inwazja się rozpoczęła. W tej sprawie do władz Iranu dzwonił nawet prezydent RP Andrzej Duda.

Iran rozpoczął produkcję dronów jeszcze w latach 80., podczas ośmioletniej wojny z Irakiem. Stany Zjednoczone i Izrael oskarżają Teheran o wysyłanie dronów swoim sojusznikom na Bliskim Wschodzie, w tym libańskiemu Hezbollahowi, reżimowi prezydenta Syrii Baszara al-Assada i rebeliantom Huti z Jemenu.

Teraz generał Bagheri zapowiedział, że Iran będzie nadal rozwijał technologie dotyczące rozwoju i produkcji dronów. Zapowiedział też kooperację i współpracę w tej dziedzinie z państwami trzecimi, co może oznaczać także Rosję i produkcję w tym kraju licencyjnych dronów.

#Iran's Chief of the General Staff of the Armed Forces, Major General Mohammad Bagheri rebuffs allegations against Iran giving drones to Russia to be used against the Ukrainians. pic.twitter.com/YijGBtVyZD

— Iran Daily (@IranDailyWeb) December 25, 2022