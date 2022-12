„Patologiczna nienawiść wobec obcokrajowców” i międzynarodowe echa zamachu na paryskich Kurdów

REKLAMA

Na rue d’Enghien, w 10. dzielnicy Paryża, doszło do strzelaniny, w której zginęły 3 osoby należące do „społeczności kurdyjskiej” w Paryżu. Zatrzymany przez policję 69-letni mężczyzna przyznał się, według policji, do „patologicznej nienawiści do cudzoziemców”. Jest to William Mallet, były maszynista pociągu, narodowości francuskiej.

Otworzył ogień do Kurdów, których oskarża m.in. o „branie jeńców podczas walki z Daesh zamiast ich zabijania”. Policyjny areszt wobec zamachowca został w sobotę uchylony ze względów zdrowotnych, a on sam został przewieziony do szpitala psychiatrycznego. Miał twierdzić, że od czasu włamania do jego domu w 2016 roku, „zawsze chciał mordować migrantów”.

Na swoim koncie zamachowiec-emeryt ma mieć epizod z 2021 roku z atakiem szablą na namioty migrantów we francuskiej stolicy. Przebywał w areszcie i miał nadzór prokuratorski, który niedawno mu zdjęto. 23 grudnia otworzył ogień do ludzi w pobliżu kurdyjskiego ośrodka kultury.

W odwecie za zamach doszło do protestu Kurdów i gwałtownych starć piątek i w wigilijną sobotę między demonstrantami a policją. Na ulice wyszły setki Kurdów. Podczas demonstracji skandowano hasła „Niech żyje opór narodu kurdyjskiego” i powiewały sztandary komunistycznej Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), która jest uznawana za organizację terrorystyczną zarówno przez Ankarę, jak i Unię Europejską.

Odezwał się też prezydent Turcji Erdogan który wykorzystał zajścia do własnych celów. W niedzielę 25 grudnia prezydencja turecka potępiła akty przemocy, do których doszło w Paryżu. Prezydencki doradca Ibrahim Kalin opublikował na Twitterze zdjęcia podpalanych aut z podpisem: „To PKK we Francji”.

Kalin dodał – „To ta sama organizacja terrorystyczna, którą wspieracie w Syrii. Ta sama PKK, która zabiła tysiące Turków, Kurdów i członków sił bezpieczeństwa w ciągu ostatnich 40 lat. Teraz palą ulice Paryża. Nadal zamierzacie milczeć?”.

Czyn wariata ma reperkusje międzynarodowe, ale sama gwałtowność zajść pokazuje, że poszczególne grupy narodowościowe imigrantów we Francji są coraz bardziej groźne, niezależnie czy są to nawet słusznie rozwścieczeni Kurdowie, opanowani amokiem futbolowym Marokańczycy, czy Algierczycy, czy urządzający sobie na miejscu porachunki Czeczeńcy… Pokazuje to także, czego Republika obawia się naprawdę, kiedy minimalizuje wszelkie narodowościowe i etniczne konflikty.

Kurdish migrants flipping cars in Paris today after an attack that killed 3 Kurds this week pic.twitter.com/eFk8GxhKmb — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) December 24, 2022