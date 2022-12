W Warszawie odbyła się Wigilia dla Samotnych i Uchodźców. Rafał Brzoska i Omenaa Mensah sfinansowali posiłki dla 3000 osób

REKLAMA

W Warszawie odbyła się Wigilia dla Samotnych i Uchodźców. Sponsorami wydarzenia byli m.in. Rafał Brzoska i Omenaa Mensah oraz AgroUnia.

24 grudnia o godzinie 14.00 w Warszawie rozpoczęła się Wigilia dla Samotnych i Uchodźców, która zgromadziła ponad dwa tysiące osób. Uroczystą kolację przygotowano w ogromnej hali Centrum Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Wolne Miejsce. Co istotne, Wigilia odbyła się nie tylko w stolicy, ale łącznie w 30 miastach, m.in w Katowicach, Kołobrzegu, Olsztynie, Lublinie czy Przemyślu. Warto podkreślić, że w tym roku na miejscu pojawiło się wielu uchodźców z Ukrainy, dla których są to pierwsze Święta Bożego Narodzenia zagranicą, w obcym kraju.

„Oprócz tego, że mamy na scenie piękny program kolędowy, mamy opłatki, mamy oczywiście pyszne jedzenie, to też rozmawiamy, czy przy stołach, czy później przy rozdawaniu prezentów, to zawsze są rozmowy i taka serdeczność. Uchodźcy z Ukrainy są teraz najbardziej samotni, wyjechali bez swojej woli z kraju, to pierwsze Święta Bożego Narodzenia spędzone zagranicą. Dzisiaj są osamotnieni od części swoich rodzin, a czasem mogą ich nie mieć, więc tym bardziej zaprosiliśmy ich na te wolne miejsca i cieszymy się, że są” – opowiadał Mikołaj Rykowski z Fundacji Wolne Miejsce.

Rafał Brzoska i Omenaa Mensah ufundowali posiłki

W wydarzenie zaangażowało się ok. 300 wolontariuszy oraz wielu sponsorów. Wśród nich są m.in. Rafał Brzoska oraz jego żona Omenaa Mensah. Para ufundowała posiłki dla osób samotnych i bezdomnych, zabawki dla dzieci, a także 10 tysięcy śpiworów, które trafią do noclegowni w całym kraju (zostaną dostarczone przez firmę InPost, której właścicielem jest Rafał Brzoska). Jak twierdzi Omenaa Mensah, małżeństwo zdecydowało się na wsparcie inicjatywy, ponieważ organizator nie mógł w tym roku liczyć na pomoc ze strony włodarzy miasta. Swój patronat zapewnił jednak wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwił. Natomiast ruch społeczno-polityczny AgroUnia przekazał warzywa na wigilijny stół.

„To, co najważniejsze, to przekaz, który za tymi Wigiliami powinien pójść, ponieważ wszyscy Polacy przyzwyczajeni są do tego symbolicznego pustego miejsca przy stole wigilijnym, ale niech każdy z nas udzieli sobie odpowiedzi na pytanie, co by było, gdyby o 20.00 czy 21.00 ktoś nagle zadzwonił, zapukał, okazałoby się, że jest to osoba bezdomna, o bardzo trudnej sytuacji materialnej, nieznajoma, która przychodzi. No i pytanie, ile tych drzwi byłoby zamkniętych, a nie otwartych dla tego typu potrzebujących. Właśnie dlatego należy wspierać takie inicjatywy, by nikt tego dnia nie był sam przez swoją sytuację materialną czy losową” – stwierdził Rafał Brzoska, jeden ze sponsorów wydarzenia.