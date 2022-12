Wybuch cysterny z gazem. Nie żyje kilka osób, kilkadziesiąt jest rannych [FOTO/VIDEO]

REKLAMA

Co najmniej 9 osób zginęło, a 40 zostało rannych w wyniku eksplozji cysterny z gazem LPG w sobotę w miejscowości Boksburg w RPA – podała agencja AFP za służbami ratunkowymi. Ciężarówka utknęła pod za niskim wiaduktem i wybuchła w pobliżu szpitala, do którego dowoziła gaz – dodaje agencja AP.

19 poszkodowanych jest ciężko rannych, 15 odniosło poważne obrażenia, ale ich stan jest stabilny; sześciu strażaków zostało lekko rannych – wylicza AFP.

REKLAMA

W sobotę rano ciężarówka wioząca gaz LPG utknęła pod wiaduktem, ok. 100 metrów od szpitala Tambo Memorial, do którego zmierzała. Ocieranie się samochodu o konstrukcję wywołało iskry, doszło do pożaru, na miejsce przybyli strażacy – relacjonuje AP. Gdy próbowano gasić ogień, nastąpiła potężna eksplozja, która uszkodziła sąsiednie budynki, w tym szpital, oraz okoliczne auta – informują lokalne media.

Boksburg leży w aglomeracji Johannesburga – najludniejszym skupisku miejskim Republiki Południowej Afryki.

Truck exploded in boksburg and the situation got worse, this is bad pic.twitter.com/HWOwDajavR — 🇿🇦Siyabee 𓃵 (@N_Msimanga) December 24, 2022