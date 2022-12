Ks. Gniadek: Nauczanie Kościoła jest jednoznaczne. Własność prywatna jest święta [VIDEO]

REKLAMA

Ks. Jacek Gniadek SVD był gościem na kanale „Nam Zależy”, gdzie odniósł się m.in. do tematu nierówności społecznych i rozwarstwienia społeczeństwa. – To, że społeczeństwo jest rozwarstwione to pochodna ludzkiej wolności – zaczął ks. Gniadek.

– Warto odnieść się np. do takiego tekstu Józefa Bilczewskiego, biskupa lwowskiego, świętego, który w listach pasterskich, w swoim nauczaniu społecznym, mówi o tym, że jeśli zrobilibyśmy taki reset na początku miesiąca czy roku, że wszyscy zaczynają w tym samym punkcie, to później się okaże, że jedni będą mieć więcej, ponieważ są bardziej pracowici, inni będą mieć mniej, bo są leniwi – kontynuował.

– To, że są rozwarstwienia to jest właśnie sprawa ludzkiej wolności, pochodna ludzkiej wolności – zauważył ks. Gniadek. I dodał, że „nauczanie Kościoła tutaj jest jednoznaczne, że własność prywatna jest święta”.

– W tym znaczeniu, że własności prywatnej nie możemy odebrać, natomiast każdy, kto cokolwiek posiada, a każdy z nas coś posiada na własność, powinien myśleć w kategoriach tego, że otrzymane dobra i talenty są w planie Bożym i trzeba się nimi dzielić – podkreślił.

Jak dodał należy to czynić „nie tylko na rynku, kiedy tworzymy jakieś dobra i usługi”, ponieważ „rynek nie jest doskonały i należy również innym pomagać”.

Ks. Gniadek przytoczył także cytat z książki bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego „Duch pracy ludzkiej”, który „mówił, że człowiek nie tylko po to pracuje, żeby mieć dobra dla siebie, ale żeby się nimi dzielić z innymi, tymi którzy są w potrzebie”.

– Sprawiedliwość społeczna to nie jest mechanizm polityczny, to jest po prostu cnota, która sprawia, że powinniśmy tymi dobrami dzielić się z tymi, którzy ich potrzebują, a dobra i talenty mamy z drugiej strony rozwijać – wskazał.

Ks. Gniadek podkreślił, że powinniśmy dzielić się sami. Przypomniał, że kardynał Wyszyński „nawiązuje do tego, co jest klasyką w nauczaniu społecznym, że to właśnie my jesteśmy odpowiedzialni za pomoc innym, a nie państwo”.