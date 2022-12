Rosyjska FSB twierdzi, że zlikwidowała grupę ukraińskich „sabotażystów”

REKLAMA

FSB twierdzi, że wyeliminowała ukraińską „grupę sabotażystów”, która „próbowała” przedostać się do Rosji. Rosyjskie służby wywiadowcze chwalą się czujnością, która ma wyeliminować takie akcje jak „sabotaż” mostu krymskiego w październiku, czy zabójstwo Darii Dugin w sierpniu.

FSB podało 26 grudnia, że dzień wcześniej zlikwidowała „czterech ukraińskich dywersantów”, którzy próbowali do rosyjskiego obwodu Briańska, który graniczy z Ukrainą. Na tych terenach wprowadzono „żółty” stopień zagrożenia terrorystycznego, który został przedłużony do 4 stycznia. Wiąże się to ze „wzmocnieniem służb specjalnych i apelem do obywateli o czujność”.

REKLAMA

Do komunikatu dołączono wideo, na którym pokazano cztery zakrwawione zwłoki osób, otoczone bronią i ubrane w zimowe mundury kamuflażowe. Według FSB grupa ta miała za zadanie „podjąć się aktów terrorystycznych i sabotażu”.

Dodano, że „sabotażyści” byli wyposażeni w niemieckie pistolety maszynowe SIG Sauer, urządzenia łączności, a także mieli przy sobie „cztery improwizowane ładunki wybuchowe”. łącznie 40 kg trotylu. Informację przekazała RIA Nowosti, ale nie można jej potwierdzić w niezależnych źródłach.

W ostatnich miesiącach na terytorium Rosji dochodziło do sporadycznych ataków na instalacje, lotniska i bazy wojskowe. Moskwa przypisywała je Ukrainie. Być może obecny komunikat ma uspokoić opinie publiczną i pokazać, że rosyjskie służby skutecznie działają.

W poniedziałek 26 grudnia, rosyjskie Ministerstwo Obrony podało także, że zestrzeliło ukraińskiego drona, który zbliżał się do bazy lotniczej w południowej Rosji, w obwodzie saratowskim. Baza znajduje się ponad 600 km od Ukrainy. Podano, że zginęło trzech wojskowych, ale miał to być skutek uboczny spadających szczątków zniszczonego drona.

Russie : Le FSB affirme avoir tué hier 4 « saboteurs » ukrainiens alors que ceux-ci tentaient de pénétrer dans la région russe de Briansk, frontalière avec l’Ukraine.

Une vidéo qui accompagne la déclaration montre les cadavres avec des tenues de camouflage et 40kg de TNT. (TASS) pic.twitter.com/JLL6CMXo41 — Neurone Intelligence (@NeuroneIntel) December 26, 2022

Źródło: AFP