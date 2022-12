Szprycafera. Znana tenisistka miała używać fałszywego certyfikatu. Trwa śledztwo

REKLAMA

Czarne chmury nad 67. tenisistką świata. Według dziennika „La Repubblica” Camila Giorgi ma być zamieszana w sprawę wystawiania fałszywych szpryc-certyfikatów.

Włoskie media rozpisują się na temat śledztwa policji prowadzonego przeciwko dwojgu lekarzy z Vincenzy oraz partnerowi jednej lekarki. Mieli oni wystawiać fałszywe szprcy-certyfikaty. Na liście ich pacjentów znalazła się m.in. włoska tenisistka Camila Giorgi. Próba ominięcia reżimu sanitarnego może skończyć się dla sportsmenki nawet zawieszeniem kariery.

Pandemiczny świat tenisa nie odpuszczał nikomu. Przypomnijmy, że z powodu braku certyfikatu zaszprycowania Novak Djoković został wykluczony m.in. z Australian Open, a także z cyklu turniejów w Ameryce – m.in. US Open. Tenisista był też wydalony z Australii.

Giorgi zapewniała, że przyjęła dwie dawki szprycy – jedną w Londynie, a drugą w Madrycie.

„Pierwszą dawkę szczepionki przyjęłam w Londynie zeszłego lata, a drugą w szpitalu La Paz w Madrycie Teraz pojawiła się informacja, że w szpitalu toczy się śledztwo ws. dostarczania niektórym pacjentom sfałszowanych zaświadczeń. Chcę, aby to było w 100 proc. jasne, że przyjęłam drugą szczepionkę i mam całkowicie ważny oraz prawdziwy certyfikat szczepień” – oświadczyła tenisitka.

Według doniesień włoskich mediów, wiele wskazuje jednak na to, że 30-latka obrała inną drogę. Włoska tenisistka postanowiła ponoć podjąć próbę obejścia reżimowych wymogów. Policja miała trafić na tę sprawę w związku z ustaleniami sprzed kilkunastu miesięcy. Wówczas służby dotarły do lekarzy z Vincenzy – Danieli Grillone Tecioiu i Ericha Volkera Goepela, a także do partnera Tecioiu – Andrei Giacoppo. Wystawiali oni – bez szprycowania pacjentów – „zielone przepustki” potrzebne w okresie największego wzmożenia reżimu sanitarnego do podstawowych czynności. Szczególne znaczenie miały one m.in. dla sportowców.

Policja, żeby uwiarygodnić zarzuty wobec lekarzy, posłużyła się podsłuchami telefonicznymi. Śledztwo było prowadzone w kierunku wystawiania fałszywych przepustek covidowych. Kilka miesięcy temu lekarzy aresztowano.

Sprawa ma jednak ciąg dalszy. Z doniesień „Il Giornale di Vicenza” wynika, że na liście pacjentów, którym wystawiono przepustki bez podania szprycy, znalazła się słynna tenisistka Camila Giorgi.

Jeśli w toku śledztwa służby udowodnią jej korzystanie z takich usług, kariera tenisistki może być zagrożona. Włoskie media podają, że o sprawie policja poinformowała włoską federację. Sprawa najprawdopodobniej trafi też do Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa (ITIA). Jeśli zawodniczce postawione zostaną oficjalne zarzuty, wówczas najprawdopodobniej będzie wiązało się to z zawieszeniem jej w prawach startów.

W 2021 roku Giorgi odniosła w Montrealu największy sukces w karierze, wygrywając turniej WTA 1000. Pokonała wówczas Petrę Kvitovą, Jessicę Pegulę czy Coco Gauff, a w finale Karolínę Plíškovą.